Biden’dan 20 milyar dolar! İşte kullanılacağı alanlar | Genel Haberler

Biden yönetimi, konut ısı pompaları, elektrikli araç şarj istasyonları ve topluBiden, temiz enerji projeleri için 20 milyar dolar ayırıyor.

Biden yönetimi, konut ısı pompaları, elektrikli araç şarj istasyonları ve topluluk soğutma merkezleri gibi temiz enerji projeleri için 20 milyar dolar ayırıyor.

Beyaz Saray, sırasıyla 14 milyar dolar ve 6 milyar dolar değerindeki iki programın, temiz enerji projelerine yatırım yapmaları için eyaletlere, kabilelere ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara rekabetçi hibeler sunacağını açıkladı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Çevre Koruma Ajansı Yöneticisi Michael Regan ve diğer yetkililer, hibe yarışmalarını açıklayacak.

Kongre, geçen yılın iklim yasasında resmi olarak Sera Gazı Azaltma Fonu olarak bilinen yeşil bankayı oluşturdu. Hibe yarışmaları, düşük gelirli topluluklarda konut ve topluluk güneş enerjisi projeleri için geçen ay başlatılan 7 milyar dolarlık Herkes için Solar programını takip ediyor. Her üç program da yeşil banka tarafından denetlenecek ve hibe ödüllerinin gelecek yıl verilmesi bekleniyor.

Ajansı yeşil bankayı denetleyen Regan, hibe programlarını aynı zamanda iklim kriziyle mücadele etmenin ve ekonomiyi yeniden şekillendirmenin bir yolu olarak nitelendirdi. Regan, "Üç program, çoğu kez ticari bankalar ve yatırımcılar tarafından geçiştirilen birçok dezavantajlı topluluk için dönüştürücü kaynaklar sunacak" dedi.

Regan, Associated Press'e verdiği bir röportajda, "Bu topluluklar bu geçişte geride kaldı ve kentsel ve ihmal edilmiş alanlarda özel sermayeyi kenardan çekmemiz için piyasaya güçlü bir sinyal olacak" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu (EPA - Environmental Protection Agency), 14 milyar dolarlık Ulusal Temiz Yatırım Fonu'nun üç ulusal temiz finansman kuruluşuna hibe sağlayacağını ve ülke çapında on binlerce temiz teknoloji projesine uygun finansman sağlamak için devletler ve özel sektörle ortaklık kurmalarını sağlayacağını açıkladı.

Bu arada 6 milyar dolarlık Temiz Topluluklar Yatırım Hızlandırıcısı, temiz teknoloji projelerini hayata geçirmek için gereken yatırımlara erişim sağlamak üzere diğer gruplarla birlikte çalışacak yedi adede kadar kar amacı gütmeyen kuruluşa hibe sağlayacak. EPA, yüzlerce topluluk kredi kuruluşu, kredi birliği, konut finansmanı ajansı ve diğer kurumların düşük gelirli ve dezavantajlı topluluklardaki temiz teknoloji projelerini finanse edeceğini bildirdi.

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