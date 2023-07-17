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Altın fiyatları rekordan döndü! İşte bir yıllık kazancı

17.07.2023 - 08:34 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları rekordan döndü! İşte bir yıllık kazancı | Altın Haberleri

Küresel piyasalarda doların güç kazanmasıyla birlikte ons altın hafif gerileme gösterdi. Gram altın ise tarihi yüksek seviyesinden geri döndü.

Piyasalar ABD verileriyle yön bulmaya devam ederken altın üzerinde dolar kuru etkili oluyor. Doların küresel piyasalarda güç kazanmasıyla birlikte ons altın hafif gerileme gösterdi.

Ons altın güne 1955 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1951 dolar en yüksek de 1956 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar ons altın 1956 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler ons altın için 1961 doların güçlü diren olduğunu, bu seviye aşılmadan 1945-1939 dolar seviyelerine yeniden dönülebileceğini söyledi.

Gram altın ise ons altına paralel olarak hareket etti. Gram altın tarihi yüksek seviye olan 1652,6 liranın yakınına kadar yükseldi. Gün içinde en yüksek 1652,2 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1639 liradan el değiştiriyor.

BİR YILDA YÜZDE 70 KAZANDIRDI

Gram altın yılbaşından bu yana yüzde 49, geçen yılın bugünkü tarihine göre ise yüzde 70 kazandırdı. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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