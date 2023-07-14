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Avrupa doğal gaz fiyatlarının düşmesi bekleniyor

14.07.2023 - 11:39 | Son Güncelleme :
Avrupa doğal gaz fiyatlarının düşmesi bekleniyor | Genel Haberler

Avrupa doğal gaz fiyatları bu yılki en büyük haftalık düşüşüne hazırlanıyor.

 Avrupa doğal gaz fiyatları bu yılki en büyük haftalık düşüşüne hazırlanıyor. Bölge depolama tesislerini doldurmaya devam ederken ve yakıt talebi cansız kalmaya devam ediyor.

 Gösterge ön-ay kontratları bugün bir parça yükseldi, ancak Aralık 2022'den bu yana en büyük düşüş yolunda. Fiyatlar, dalgalı bir Haziran'dan sonra bile yılın başından bu yana %60'tan fazla düştü.

 Belirgin haftalık düşüş, depolama tesislerinin halihazırda yüzde 80'in üzerinde dolu olması ve Avrupa'nın en büyük tedarikçisi olan Norveç'ten gelen akışların, ülkenin bazı tesislerini hala etkileyen çalışmalara rağmen yeniden toparlanmasıyla ortaya çıkıyor. Yüksek stoklar, Avrupa'nın Eylül ayına kadar yeni enjeksiyonlar için yer sıkıntısı çekebileceği anlamına geliyor ve bu da bölge arz bolluğuna uğramadan önce fiyatların daha ne kadar düşebileceğine dair soruları gündeme getiriyor.

 Morgan Stanley'e göre, önümüzdeki ılıman bir kış, doğal gaz fiyatlarının yaklaşık 15 euroya - mevcut seviyenin yaklaşık yarısına - düşmesine neden olabilir. Bu, bölgenin tarihi bir enerji krizinden kurtulurken hala dengesini bulmaya çalıştığının bir işareti olarak, tahmin etmenin zor bir dönem olduğunu kabul ettiği Ekim ayından sonra banka tarafından tasavvur edilen en az bir senaryo.


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