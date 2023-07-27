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Barclays Plc, faiz oranlarındaki değişimle yeni bir karar açıkladı

27.07.2023 - 10:19 | Son Güncelleme :
Barclays Plc, faiz oranlarındaki değişimle yeni bir karar açıkladı | Genel Haberler

Barclays Plc, yurtiçi işlerindeki artan faiz oranlarından kısa süreli bir yükseliş ve yatırım bankası için hafif bir kayıptan sonra hisselerinden 750 milyon euro (972 milyon dolar) daha geri alacağını açıkladı.

 Barclays Plc, yurtiçi işlerindeki artan faiz oranlarından kısa süreli bir yükseliş ve yatırım bankası için hafif bir kayıptan sonra hisselerinden 750 milyon euro (972 milyon dolar) daha geri alacağını açıkladı.

 İkinci çeyreğe atfedilebilir kar, Bloomberg tarafından derlenen altı analistin 1,28 milyar sterlinlik tahminlerini geçerek  yüzde 24 artışla 1,33 milyar sterlin oldu.

 Alım satım geliri bir yıl öncesine göre yüzde 41 düşerek beklentilerin biraz altında kalarak 1.75 milyar euro oldu. Bankanın amiral gemisi sabit getirili ticaret bölümünden elde edilen gelir  yüzde 22 düşüşle 1,2 milyar sterline düşerken, hisse senedi alım satım geliri yüzde 60 düşüşle 563 milyon sterline geriledi.

 Şirket, bir yıl öncesine göre toplam gelirde yüzde 14'lük bir artış bildirirken, Barclays yıl için net faiz marjı görünümünü "mevduat bakiyelerinin gidişatı ve daha fazla makroekonomik gidişat dahil olmak üzere ürün dinamiklerini" yansıtarak yüzde 3,2'den yüzde 3,15'e düşürdü. 

 CEO C.S. Venkatakrishnan yaptığı açıklamada, "Barclays'i bu karışık makroekonomik ortam için dikkatli bir şekilde konumlandırdık ve ikinci çeyrekte tutarlı bir performans sergiledik" dedi.


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