Renault'un ilk yarı karı beklentileri aştı | Genel Haberler

Renault SA'nın ilk yarı kazançları yakın zamanda yükseltilen beklentileri aştı.

Renault SA'nın ilk yarı kazançları yakın zamanda yükseltilen beklentileri aştı.

Yapılan açıklamada, grup düzeyinde faaliyet marjının yüzde 7'den fazla olan ilk yarı faaliyet marjı tahminiyle karşılaştırıldığında yüzde 7,6'lık rekor seviyeye yükseldiği belirtildi.

Sonuçlar, diğer otomobil üreticilerinin, tedarik zinciri sıkıntılarının hafifletilmesinin araç kullanılabilirliğini iyileştirdiği bir zamanda, faiz oranlarındaki artış ve yüksek enflasyondan etkilenen tüketicilere rağmen iyi durumda olduğunu gösteriyor. Rakip Stellantis NV ve lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz Group AG, beklenenden daha iyi kazanç bildirdi.

Şirket, Fransız üreticinin Avrupa'daki sipariş defterinin Haziran sonunda 3,4 aylık satış seviyesinde olduğunu ve yıl boyunca 2 aylık hedefin üzerinde kalmaya devam edeceğini bildirdi. İlk yarı işletme geliri iki kattan fazla artarak 2,1 milyar Euro'ya (2,3 milyar dolar) ulaştı.

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