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Volkswagen atağa geçti, nakit için aldığı önlemleri sıraladı

27.07.2023 - 10:10 | Son Güncelleme :
Volkswagen atağa geçti, nakit için aldığı önlemleri sıraladı | Genel Haberler

Volkswagen AG, nakit pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor.

 Volkswagen AG, yüksek lojistik maliyetleri ve Çin'de yoğunlaşan rekabetin Alman otomobil üreticisinin ikinci çeyrek kazançlarına baskı yapmasının ardından nakit pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor.

 VW, yıl için araç teslimatları tahminini biraz düşürdü. Şirketin net nakit pozisyonu, Haziran ayına kadar geçen üç ayda yüzde 72 düştü.

 Baş Finans Sorumlusu Arno Antlitz, "İkinci yarının odak noktası artık net nakit akışını güçlendirmek" dedi ve otomobil üreticisinin çeşitli markalarındaki maliyet düşürme programlarının durumu iyileştirmesini beklediğini de sözlerine ekledi.

 VW İcra Kurulu Başkanı Oliver Blume, Tesla Inc. ve BYD Co.'nun yerel zevklere yönelik teknoloji ve yazılıma sahip elektrikli araçları piyasaya sürmekte daha iyi oldukları için yarıştığı Çin'de gidişatı değiştirmeye çalışıyor.

 VW, Çinli otomobil üreticisi Xpeng Inc.'e 700 milyon dolar yatırım yapmayı ve dünyanın en büyük otomobil pazarındaki serisini desteklemek için ortaklaşa EV'ler geliştirmeyi planladığını duyurdu.


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