Bakan Uraloğlu: 198 milyar dolarlık yatırım yaptık | Genel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ulaşım ve haberleşmede 21 yılda 198 milyar dolar yatırım yaptık, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ulaştırma ve altyapı yatırımlarını önümüzdeki 30 yıl için planladık, 197 milyar dolar ilave yatırım gerçekleştireceğiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu’nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, sözlerine geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Uraloğlu konuşmasında ayrıca, 6 Şubat Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları da andı. Uraloğlu, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

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“21 YILDA 198 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTIK”

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulu'na yaptığı konuşmasında, “Ulaşım ve haberleşmede 21 yılda 198 milyar dolar yatırım yaptık, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ulaştırma ve altyapı yatırımlarını önümüzdeki 30 yıl için planladık, 197 milyar dolar ilave yatırım gerçekleştireceğiz, 2023 yılında yatırım bedeli 230,4 milyar lira olan 57 projeyi tamamladık, 2024 yılı için ise, 661 milyar lira olan bütçe teklifinin, 348 milyar lirasını yatırımlara ayırdık. Paylaştığım veriler, vatandaşımızın hayatında karşılığı olan devrim niteliğindeki hizmet ve eserlerdir” ifadelerini kullandı.

“ULAŞTIRMA VE ALTYAPIDA 197 MİLYAR DOLAR İLAVE YATIRIM GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Ülke sathında 2 bin 751 projede görev alan toplam 223 bin kişiyle, çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Uraloğlu, “Hayata geçirilen yatırımlar ile; trafik güvenliğine katkı sağlayarak, vatandaşların ulaşım taleplerini en üst düzeyde karşılama gayreti içindeyiz. Bu kapsamda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ulaştırma ve altyapı yatırımlarını önümüzdeki 30 yıl için planladık. Toplam 197 milyar dolar tutarında ilave yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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Bakanlık bünyesinde yer alan 5 ana sektör özeline ilişkin verileri paylaşan Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Mevcut 439 kilometre olan iltisak hattı uzunluğunu 2028 yılına kadar 663 kilometreye çıkartacağız. 2053 hedeflerimiz kapsamında, demiryolu ve haberleşme sektörlerine ağırlık vererek yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Karayollarında; bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 722 kilometreye, 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 29 bin 283 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 725 kilometreye, 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu ise 765 kilometreye. Demiryollarında; 10 bin 948 kilometre olan ağımızı 13 bin 919 kilometreye, 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğunu 8 bin 46 kilometreye, 2 bin122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunu 7 bin 142 kilometreye, ülkemizi hızlı trenle buluşturarak Hızlı Tren Ağımızı 2 bin 251 kilometreye. Havayollarında; 26 olan aktif havalimanı sayısını 57’ye, 55 milyon olan havayolu terminal kapasitesini 337 milyona, 60 olan toplam yurtdışı uçuş noktasını 343'e, 150 olan uçak sayısını 658’e. Denizcilikte; 152 olan uluslararası liman sayısını 190’a 190 milyon ton/yıl olan yük elleçlemesini 543 milyon ton/yıl’a 8 bin 500 olan yat bağlama kapasitesini 25 bin 38’e, 37 olan tersane sayısını 85’e, 8,9 milyon detveytton olan Türk sahipli filo büyüklüğünü 45,7 milyon detveytton’a. Haberleşmede; 23 milyon olan mobil abone sayısını 91 milyonun üzerine, nerdeyse sıfırdan geniş bant abone sayısını 93 milyon’a, 81 bin 304 kilometre olan fiber hat uzunluğunu 536 bin kilometreye çıkartarak ülkemizi kalkındırdık, milletimizin hayatını kolaylaştırdık. Yatırımlarımızla başta can ve mal güvenliği olmak üzere birçok alanda insanımızın yaşam kalitesini arttırdık.”



“PROJELERİN EMİSYON AZALIMINI HESAPLIYORUZ, 204 MİLYON DOLAR FAYDA SAĞLADIK”

Ulaştırma ve Altyapı bakanlığının iklim krizinin ülkeye ve dünyaya verdiği olumsuz etkileri önemsediklerini dile getiren Uraloğlu, “Gerçekleştirdiğimiz projelerin çevreye olan olumlu etkisini tespit etmek için emisyon azalımını hesaplıyoruz. Hayata geçirdiğimiz mega projeler ile yaklaşık 25 milyon ton karbondioksit emisyonunda azalıma bağlı olarak toplam 204 milyon dolar fayda sağladık” açıklamasında bulundu.

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“ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI YÜZDE 351 ARTTI”

Yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG’un yollarda olduğunu hatırlatan Uraloğlu, “Sadece son 6 ay içerisinde ülkemizdeki elektrikli araç sayısı yüzde 351 ve elektrikli araç şarj soketi sayısı yüzde 289 oranında arttı. Bu artışın ivmelenerek devam edeceğini öngörüyoruz” kaydetti.

“2023 YILINDA YATIRIM BEDELİ 230,4 MİLYAR LİRA OLAN 57 PROJEYİ TAMAMLADIK”

Bakanlık olarak 7/24 aralıksız çalıştıklarına dikkati çeken Uraloğlu, “Ülkemizin ve vatandaşlarımızın hizmetine yeni projeler sunarak hizmet yarışı veriyoruz. 2023 yılında; toplam yatırım bedeli 230,4 milyar lira olan 57 projeyi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“89 kilometresi otoyol olmak üzere 297 kilometre bölünmüş yol yaptık. 14 kilometre uzunluğunda 4 adet tünelin yapımını tamamladık. 21 kilometre uzunluğunda 110 adet köprünün ve viyadüğün yapımını bitirdik. 791 kilometre yeni demiryolu ağı inşa ettik. Sinyalli demiryolu hat uzunluğumuzu 811 kilometre artırdık. Elektrikli demiryolu hat uzunluğumuza 898 kilometre ekledik. Yaklaşık 10 milyon yolcumuza hızlı trenlerle seyahat imkânı sağladık. Havayollarında yaklaşık 216 milyon yolcu taşıyarak, havayollarımızı halkımız için erişilebilir kıldık. 2,41 milyon yeni aboneyle yüksek hızlı internet hizmetimizi yaygınlaştırdık. Fiber optik kablo uzunluğumuzu 19 bin kilometre artırdık.”

“2023 YILI YATIRIMLARIMIZLA ALTYAPI AĞINI GÜÇLENDİRDİK”

Uraloğlu, öte yandan yıl içerisinde devam edene projelerin hız kesmeden devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

“İstanbul Havalimanı- Kağıthane Metro Hattını, AKM (M4) - Kızılay Metro Hattını, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattını, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü, Kayseri Anafartalar - Hızlı Tramvay Hattını, Konya-Antalya Yolu ve Demirkapı Tünelini, Avrupa’nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli’ni, Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsünü, Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağını, Yeni Foça Yat Limanını, Aydın-Denizli Otoyolunun 89 Km’lik kesimini, İskenderun OSB Kavşağı ve Bağlantı yollarını, Milas / Ören TEKNE İmal Çekek Yerini, hizmete açarak altyapı ağlarımızı güçlendirdik.”

“2024 YILINDA 661 MİLYAR LİRA OLAN BÜTÇE TEKLİFİNİN 348 MİLYAR LİRASININ YATIRIMLARA AYIRDIK”

“2024 Yılında hedeflerimizle uyumlu olarak, 661 milyar lira olan bütçe teklifimizin 348 milyar lirası yatırımlara ayrılmıştır” diyen Uraloğlu, yapılacak yatırımları şu şekilde sıraladı:



“Limanlar ile lojistik bölgelerin demiryolu bağlantısı sağlayacak iltisak hatlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Etüt proje çalışmaları devam eden hatlardan; Afyonkarahisar-Burdur, Kırıkkale-Kırşehir-Aksaray, Şanlıurfa-Mardin, Malatya-Elâzığ-Diyarbakır, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta, Nurdağ-Kahramanmaraş hızlı tren hatlarının etüt proje çalışmalarını tamamlayacağız. Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatının yapım çalışmalarına devam edeceğiz. Demre Yat Limanı üstyapı projesini tamamlayıp işletmeye açacağız. Hatay İli İskenderun İlçesinde sahil tahkimatını ve hasar gören balıkçı barınağı onarımını tamamlayacağız. Yaklaşık 1.100 köyümüze daha 4.5G teknolojisi ile mobil genişbant hizmeti götüreceğiz. Ulusal Siber Kalkan 2024 tatbikatını savunma sektörü için gerçekleştireceğiz. 5G yol haritasının belirlenmesine yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz, bu geçişin ülkemiz için en uygun zamanda, yerli ve milli üretimi destekleyecek şekilde yapacağız. Erzurum-Kars güzergâhında Bölgesel Turistik tren seferlerini başlatacağız. Çeşmeli- Kız Kalesi Otoyol çalışmalarını hızlandıracağız. Akdeniz Sahil Yolu’nun yapım çalışmalarına devam edeceğiz.”

“KARAYOLU YATIRIMLARINA 2024’TE DE HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ”

Uraloğlu, karayolu sektöründe de 2024 yılı içerisinde çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceğini ifade etti. Uraloğlu, “Aydın-Denizli Otoyolunun 74 kilometrelik uzunluğundaki 2. Kesimini, TEM Edirne-Karaağaç Bağlantı Yolunu, Bergama-Soma Yolunu, Ankara-Çankırı Yolu Akyurt Geçişini, Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tünelini, Erdemli-Silifke-Taşucu Yolu Altınorfoz Viyadüğünü, Osmaniye Batı (Sakızgediği) Kavşağını, Çiğdemli-Kadışehri İl Yolunu, Ordu-Topçam-Mesudiye Dere Yolunu, Kahta-Narince-Nissibi Yolunu, Siirt-Kurtalan Yolunu, Yusufeli Merkez Viyadüğünü, Tatvan-Bitlis-Baykan Yolunu, Van Çevre Yolunu, Bursa ili Çalı Yolu 2. Etabını, Balıkesir Kuzey Çevre Yolu 1.Etabını, Yenişehir-Bilecik Devlet Yolunu, Simav Çevre Yolunu, İznik Çevre Yolunu, Bursa TEKNOSAB Kavşağı’nı, Aşık Şenlik Tünelini ve birçok projeyi tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Genel Kurul'a gerek tamamlanan gerek devam eden gerekse de yapımı planlanan bazı önemli projeleri görseller üzerinden anlattı. Uraloğlu, "Biz sadece yük yolcu taşımıyoruz, aynı zamanda mimarlik eserleri ortaya koyuyoruz" ifadelerine yer vererek, Çanakkale Köprüsü, Zigana Tüneli, Eğiste Hadimi Viyadüğü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ödüllü projeler olduğunu belirtti.

Bazı milletvekillerinin doğu ve güneydoğuda ulaşım ve altyapı adına hiçbir yatırım yapmadıkları eleştirisinde bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, "Biz batıya ne yaptıysak doğu güneydoğuya da onu yaptık. Şu harita gerçekten Türkiye'nin 2002 yılında bölünmüş yol haritasıdır. Bu şimdiki yol haritasıdır. Eğer biz bugün bu yolları yapmasaydık 20 kilometre/saat hızla seyrederdik şimdi 90 kilometre/saat hızla yollarımızla güvenle seyrediyoruz" diye konuştu.

Uraloğlu Genel Kurul'da, tamamlanan, yapımı devam eden ve planlanan projeler ile ilgili de bilgileri verdi:

"Aydın Denizli Otoyolu'nun birinci bölümünü trafiğe açtık, ikinci bölümünü 2024'te inşallah hizmete açacağız. Yine Kuzey Marmara Otoyolu'nu Filyos Tüneli ile Sarıyer'e bağlayacağız. Olası bir afet durumunda, kaçış noktası olacaktır. Biz sadece olanları yönetmiyoruz, gelecek olanları da planlıyoruz. Ankara- İstanbul arasındaki otoyolu 10 yıl içerisinde kapasitesini dolduracaktır. Yeni bir otoyol planlıyoruz onu da hayata geçireceğiz inşallah. Antalya-Alanya Otoyolu'nun ihalesini yaptık. Çevreyolu ile birlikte bağlantısını sağlayacağız. Bu projemize de önümüzdeki yıl başlıyoruz. 43 ilimizi Anadolu'ya bağlayacak olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyol projemizin ihalesini yaptık. Seneye başlıyoruz. Ülkemizdeki elektrikli araçlar artıyor. 51 bini geçti, 10 bin tane şarj istasyonunu ülkemizin her noktasında teşkil ettik.”

Genel Kurul’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve bağlı kurumların 2024 yılı bütçesi kabul edildi.

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