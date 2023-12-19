Negatif faiz kararı sonrası Yen düşüşte | Genel Haberler

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini sabit bırakma kararı aldı.

Japonya'nın para birimi yen, Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmemesi sonrası değer kaybetti.

Japon para birimi, yüzde 0,5 düşerek neredeyse bir haftanın en zayıf seviyesine geriledi.

Japonya Merkez Bankası yetkilileri politika faizini yüzde -0,1'de tuttu ve dünya üzerinde negatif faiz oranını sürdüren tek banka olmayı sürdürdü. Ancak banka, gelecek hafta faiz artıracaklarına dair herhangi bir açıklamada da bulunmadı. Karar sonrası Çin ve Hong Kong'daki hisseler geriledi.

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