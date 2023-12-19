Hedef tarımda pozitif değişim | Genel Haberler

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, “Biz tarımda sürdürülebilirliği sağlayarak gıda krizinin önüne geçilebileceğini düşünüyoruz. Ürünleri dünyada tüketiciler tarafından günde 1 milyardan fazla tüketilen bir şirketiz. Aynı zamanda dünyanın en büyük tarım işletmelerinden birine sahibiz. Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde tarım adına pozitif değişim yaratan uygulamalarımızla yarattığımız etkiyi açık bir şekilde görüyor ve ölçümlüyoruz" dedi.

- PepsiCo Türkiye olarak iki yıldır Tarımda Pozitif Gelecek Sempozyumu’na ev sahipliği yapıyorsunuz? Bu sempozyumun amacı nedir? Böyle bir organizasyonun öncülüğünü üstlenmekte kurum olarak sizi motive eden nedir?

Bizim bu sempozyumu düzenlerken temel amacımız tarım ekosisteminin paydaşlarını bir araya getirerek deneyim paylaşımı yoluyla bütüncül çözümler üretilmesine katkı sağlamak. Açıkçası biz tarımda sürdürülebilirliği sağlayarak gıda krizinin önüne geçilebileceğini düşünüyoruz. Toprağı, su kaynaklarını koruyarak, yenileyici tarımı geliştirerek, çiftçilerimizin ve tarımın koşullarını iyileştirerek, teknolojiyi tarımın yararına kullanarak bunu başarabileceğimize inanıyoruz. PepsiCo olarak 200’den fazla ülke ve bölgede, ürünleri tüketiciler tarafından günde 1 milyardan fazla tüketilen bir şirketiz. Bu büyük ölçek sebebiyle kendimizi sorumlu hissediyor ve fark yaratabileceğimize inanıyoruz. PepsiCo olarak aynı zamanda dünyanın en büyük tarım işletmelerinden birine sahibiz. Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde tarım adına pozitif değişim yaratan uygulamalarımızla yarattığımız etkiyi açık bir şekilde görüyor ve ölçümlüyoruz. Ekosistemimizde yarattığımız değişimi görmek bizi gelecek adına umutlandırıyor.

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- Tarımda temel olarak neler yapıyorsunuz?

PepsiCo Pozitif (pep pozitif) stratejimiz doğrultusunda tarladan son tüketiciye kadar uzanan değer zincirimizin her noktasında sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmak için çalışıyoruz. Türkiye’de 20 şehirde, toplam 5 bin hektarlık alanda 200’ün üstünde çiftçiyle sözleşmeli olarak Türkiye’deki cipslik patatesin yaklaşık yüzde 60’ını üretiyoruz. Yaklaşık 300 kişiden oluşan Agro ekibimiz sözleşmeli tarım yaptığımız çiftçilerin tarlalarını yıl boyunca ziyaret ederek onlara sahada destek oluyor. Çiftçilerin ürettikleri ürünleri sözleşmeli tarım çerçevesinde satın alarak onların ekonomik olarak sürdürülebilir bir çiftçilik modeliyle ilerlemelerine destek oluyoruz. Örneğin Lay’s ve Ruffles markalarımızda kullandığımız patatesleri yüzde 100 yerli tohumlar ile ülkemizde üretiyoruz. Çiftçileri 16 yıldır tedarikçi eğitim ve iletişim platformu PepsiCo Agro Akademi ile destekliyoruz. Tarımda dijitalleşme kapsamında geliştirdiğimiz Croptrak mobil uygulamasıyla tüm tarlalarımızı online olarak takip ederek tarımsal kaynaklarımızı koruyoruz. Değişen tüketim ihtiyaçlarına rağmen her yıl su kullanımı, CO2 salımı ve depo fire hedeflerimizi bir önceki yıla göre düşürerek ilerliyoruz. Yiyecek fabrikalarımızda oluşan organik atıkları minerallerle zenginleştirerek geliştirdiğimiz kendi organomineral gübremiz Naturalis sayesinde çiftçilerimizin patates üretiminde kimyasal gübre kullanımını yüzde 40’ı oranında azaltmış durumdayız.

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- Tarımda birçok çalışma yapılıyor, fakat özellikle toprağın onarımı ve yenilenmesi konusuna çok fazla odaklanılmadığı için gerçek bir dönüşüm sağlanamıyor gibi görünüyor. Siz PepsiCo olarak bu konuda ne düşünüyor ve neler yapıyorsunuz?

Biz PepsiCo olarak yenileyici tarımın, önümüzdeki 10 yılın belirleyicisi olacağını öngörüyoruz. Bu farkındalıkla yenileyici tarım odağında hem PepsiCo çatısı altında hem de sivil bir inisiyatif olan Anadolu Meraları ile işbirliği içinde çalışmalar yapıyoruz. Patateste Yenileyici Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında PepsiCo olarak, 2023 yıl sonu itibarıyla tüm patates üretim alanlarımızın yüzde 50’sinde, yani yaklaşık 25 bin dekarlık alanda, yenileyici tarım yapmış olmayı amaçlıyoruz. Geçen yıl Lay’s Yenileyici Tarım projesi kapsamında Konya Karapınar’daki uygulama arazisinde Anadolu Meraları liderliğinde çalışmalar yaptık. Arazimize ürünlerimizin temelini oluşturan patates, şeker pancarı, ayçiçeği ve mısır ekimi gerçekleştirdik. Yaklaşık 1000 çiftçiye ulaşarak yenileyici tarım alanında farkındalıklarını artırdık. 200 çiftçi düzenlediğimiz eğitimlere katıldı. Hibe programı ile de çoğunluğu kadın ve gençlerden oluşan 75 küçük ölçekli çiftçinin yanında olarak onları destekledik. Gerçekleştirdiğimiz ilk hasattan elde ettiğimiz 60 ton patatesi Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) aracılığıyla Konya ve İstanbul’daki gıda bankalarına ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaları için bağışladık.

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SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜM MASAYA YATIRILDI

PEPSICO, PepsiCo Pozitif (Pep+) ve Sürdürülebilirlik Akademisi ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşen 2. Tarımda Pozitif Gelecek Sempozyumu sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. “Gıda sistemlerimizde sürdürülebilir bir gelecek: Nasıl Yeniden Şekillendirebiliriz?” başlığıyla gerçekleştirilen sempozyumda, sürdürülebilir tarım sistemi için yapılması gerekenler konuşuldu.

Sempozyumun açılış konuşmasını PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen yaptı. Şen, “Sürdürülebilir bir gıda sisteminin mümkün olduğu konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz. Sektöre bu konuda ilham vereceğimizi düşünüyorum. Gıda krizinin önüne geçebilmek için tarımda sürdürülebilirliği sağlamak mümkün. Toprağı, su kaynaklarını koruyarak yenileyici tarımı yaygınlaştırarak, tarım koşullarını iyileştirerek, teknolojiyi de tarımın yararına kullanarak bunu başarabiliriz” şeklinde konuştu.

YÜZDE 100 YERLİ

Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerde tarım adına pozitif değişimleri yaratan uygulamaları olduğunun altını çizdi Şen. Bu uygulamaların sonuçlarının umut verdiğini vurgulayarak şöyle devam etti: “Sözleşmeli tarım modeliyle Türkiye’de tarladan sofraya tamamen sürdürülebilir değer zinciri

yaratılması için çalışıyoruz. Yaklaşık 300 kişiden oluşan bir Agro ekibimiz var ve çiftçilerimize destek oluyorlar. Lays ve Ruffles markalarımızın içerisindeki patatesleri tamamen yerli üretimle yüzde 100 yerli tohumla Türkiye’de üretiyoruz.”

SUYUN YÜZDE 70’İ TARIMDA

Panelde konuşan Enerji ve Kaynak Araştırmaları Ekip Lideri Can Hakyemez de, tarımın su tüketimindeki payının yüzde 70 seviyesinde olduğunu belirtti. Hakyemez, “Türkiye’de ise 2020 yılı verilerine göre bu oran yüzde 77’lerde. Yaklaşık 45-50 milyar metreküpe yakın bir suya denk geliyor” dedi.

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