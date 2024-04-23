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Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar: Yabancı yatırımcının ilgisi büyük

23.04.2024 - 10:18 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar: Yabancı yatırımcının ilgisi büyük | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan ekonomik programın başarılı ile ilerlediğini vurgulayarak "Yabancı yatırımcının terddüdü yok" diye konuştu. Bakan Şimşek enflasyonun da Haziran'dan itibaren yıllık bazda düşeceğini aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. İşte Şimşek'in konuşmalarından satır başları: 

Yabancı yatırımcılarla çok yoğun bir mesai yaptık. Son bir kaç gündür aşağı yukarı tüm Amerika kıtasında IMF Dünya Bankası toplantısı için bütün dünyadan birçok yatırımcı ile görüştük. Toplamda 20'nin üzerinde toplantı yaptık. Bir taraftan Maliye Bakanları ile bir taraftan yatırım bankaları ile görüştük. IMF, Dünya Bankası ve G20 toplantılarına katıldık. Ağırlıklı olarak küresel finans yatırımcıları ile bir araya geldik. Geçen sene yatırımcıların kafalarında soru işaretleri vardı. Bu sene baktık ki tereddütler gitmiş durumda. Çünkü programımız çalışıyor, sonuç veriyor ve başarılı bir şekilde uygulanıyor. Dolayısıyla yatırımcının ilgisi çok yoğun. Sorulan sorular daha nitelikli, daha çok programın bundan sonraki sonuçları ile ilişkili. Artık "bu program devam eder mi etmez mi? bu yeni yaklaşım sürdürülebilir mi?" gibi sorular gelmiyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir eşikti. Türkiye'ye ilgi somut.

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'HAZİRANDAN İTİBAREN ENFLASYON YILLIK BAZDA HIZLA DÜŞECEK'

Önümüzdeki haziran ayından itibaren hızla düştüğünü göreceğiz. Bu bizim programımızın paralelinde giden bir süreç. Dolayısıyla bir taraftan enflasyonu düşüreceğiz, bir taraftan mali disiplini tesis ediyoruz, bir taraftan dış açığı azaltıyoruz, bir taraftan da yapısal reformlarla Türkiye'nin bünyesini güçlendiriyoruz. 

'TÜRKİYE'NİN KREDİ NOT GÖRÜNÜMÜ POZİTİF'

Bütün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin görünümünü pozitife çekti biliyorsunuz. Bu şu demek; önümüzdeki dönemde kredi notunu arttıracağız demek. Zamanlaması konusunda bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Fakat bizim açımızdan önemli olan şey şu: Piyasaların Türk varlıklarına, fiyatlamasına bakarsanız onlar zaten mevcut kredi notunun en az iki katı üzerinde fiyatlıyorlar. Zaten piyasa kararını vermiş. 

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'YEREL' İFADEM İSTİSMAR EDİLDİ'

Bir toplantıda 'Küresel yatırımcılar Türkiye'nin programına güveniyor. Şimdi yerel yatırımcıları ikna etme zamanı' dedik. İçeride bu işin nasıl istismar edildiğini gördük. Burada çok şaşırıyoruz. Çünkü finansta kullanılan bir terminoloji bağlamından çıkarılırsa gereksiz tartışmalara yol açıyor.


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