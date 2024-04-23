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Londra borsası rekor kırarken Asya'da hisseler çoğunlukla yükseldi

23.04.2024 - 11:57 | Son Güncelleme :
Londra borsası rekor kırarken Asya'da hisseler çoğunlukla yükseldi | Piyasa Haberleri

Asya hisse senedi endeksleri Salı günü, ABD borsalarının önceki haftaki kayıplarının bir kısmını geri almasının ardından çoğunlukla artıdaydı. Londra borsası güne rekor kırarak başladı. Petrol fiyatları ise yükseldi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225, ülkenin imalat faaliyetinin art arda 11 ay boyunca daralmasınakarşın yüzde 0,3 artışla 37.552,16 puana yükseldi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 artışla 16.771,17 puana yükselirken, Şanghay endeksi ise yüzde 0,8 düşüşle 3.019,64 puana geriledi. 

Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.683,50 puana yükseldi. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 düşüşle 2.624,73 puana geriledi.

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AVRUPA BORSALARI 

Londra'nın FTSE 100 hisse senedi endeksi Salı günü açılışta rekor seviyeye ulaştı. FTSE, açılıştan kısa bir süre sonra yüzde 0,6 artarak 8.072,88 puana ulaştı ve geçen yılın Şubat ayında kırılan 8.047,06'lık rekoru geride bıraktı.

Paris CAC 40 endeksi Salı günü erken işlemlerde yüzde 0,4 artışla 8.074,26 puana, Frankfurt DAX endeksi ise Orta Doğu'daki duruma ilişkin endişelerin azalmasıyla birlikte yüzde 0,9 artışla 18.019,31 puana yükseldi.

WALL STREET BORSALARI 

Pazartesi günü S&P 500, geçen haftaki kayıplarının dörtte birinden fazlasını toparlayarak yüzde 0,5 artışla 5.010,60 puana çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,7 artışla 38.239,98 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,1 artışla 15.451,31 puana yükseldi.

PETROL FİYATLARI 

Petrol ticaretinde ABD gösterge ham petrolü 16 sent artışla varil başına 82,06 dolara yükseldi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 18 sent artışla varil başına 87,18 dolara yükseldi.


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