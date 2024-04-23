Londra borsası rekor kırarken Asya'da hisseler çoğunlukla yükseldi | Piyasa Haberleri

Petrol ticaretinde ABD gösterge ham petrolü 16 sent artışla varil başına 82,06 dolara yükseldi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 18 sent artışla varil başına 87,18 dolara yükseldi.

Pazartesi günü S&P 500, geçen haftaki kayıplarının dörtte birinden fazlasını toparlayarak yüzde 0,5 artışla 5.010,60 puana çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,7 artışla 38.239,98 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,1 artışla 15.451,31 puana yükseldi.

Paris CAC 40 endeksi Salı günü erken işlemlerde yüzde 0,4 artışla 8.074,26 puana, Frankfurt DAX endeksi ise Orta Doğu'daki duruma ilişkin endişelerin azalmasıyla birlikte yüzde 0,9 artışla 18.019,31 puana yükseldi.

Londra'nın FTSE 100 hisse senedi endeksi Salı günü açılışta rekor seviyeye ulaştı. FTSE, açılıştan kısa bir süre sonra yüzde 0,6 artarak 8.072,88 puana ulaştı ve geçen yılın Şubat ayında kırılan 8.047,06'lık rekoru geride bıraktı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 artışla 16.771,17 puana yükselirken, Şanghay endeksi ise yüzde 0,8 düşüşle 3.019,64 puana geriledi.

Asya hisse senedi endeksleri Salı günü, ABD borsalarının önceki haftaki kayıplarının bir kısmını geri almasının ardından çoğunlukla artıdaydı. Londra borsası güne rekor kırarak başladı. Petrol fiyatları ise yükseldi.

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