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Türk-İş’ten asgari ücrete ara zam açıklaması

23.04.2024 - 09:45 | Son Güncelleme :
Türk-İş’ten asgari ücrete ara zam açıklaması | Ekonomi Haberleri

Asgari ücret masasında işçileri temsil eden Türk-İş, asgari ücrete ara zam yapılmayacağı açıklamalarıyla ilgili olarak “Enflasyonu durdurmadan verilen paranın hükmü kalmıyor” değerlendirmesini yaptı.

ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ziyareti sonrasında Işıkhan’ın asgari ücrete ara zam yapılmayacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Atalay şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyonu durdurmadan, tabiri caizse küpün altını kapatmadan küpün üzerine istediğiniz kadar suyu doldurun, kısacası parayı verin paranın bir hükmü kalmıyor. Bunun için biran evvel küpün altını kapatmak lazım, enflasyonu durdurmak lazım. Ondan sonra da toplumun alım gücünü belirli bir noktaya çekmek lazım.”

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Atalay, 13. Çalışma Meclisi’nin 29-30 Nisan’da düzenleneceğini anımsatarak, “Bu toplantıda, sendikalar, sivil toplum örgütleri olarak sıkıntılarımızı bir daha Sayın Cumhurbaşkanına anlatırız” dedi


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