Altın tarihi zirvesinden kopuyor | Altın Haberleri

Altın fiyatları Orta Doğu'daki gerilimin düşmesiyle birlikte gerilemesini sürdürüyor.

Altın fiyatları her gerilim zamanında olduğu gibi İsrail-İran arasında yaşanan saldırılarla yükseliş göstermiş ve tarihi yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

İsrail ve İran arasındaki saldırıların bittiğine yönelik beklentiler altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu.

Ons altın 2295 dolara kadar gerildi. Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın 2406 liraya düştü.

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