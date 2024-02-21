Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programımızı kararlılıkla uyguluyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu. Şimşek şunları söyledi:

"Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir. Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz. Manisa, Bartın ve Kocaeli'den sonra bugün de Kayseri’de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı’nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınma ile değer üretmeye devam edecek."

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Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programımızı kararlılıkla uyguluyoruz.



Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir.



Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 21, 2024

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