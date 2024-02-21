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Alman Hükümeti'nden yeni büyüme tahmini

21.02.2024 - 16:13 | Son Güncelleme :
Alman Hükümeti'nden yeni büyüme tahmini | Ekonomi Haberleri

Almanya'da hükümet 2024 yılı için büyüme tahminini yüzde 0,2'ye düşürdü. Hükümet, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin bir dizi ters rüzgarla karşı karşıya kalması nedeniyle "zorlu sularda" olduğu uyarısında bulundu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Almanya'da hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'deki basın toplantısında ekonominin bu yıl yalnızca yüzde 0,2 oranında artacağının öngörüldüğünü söyledi. Geçtiğimiz sonbaharda ise hükümetin 2024 yılı tahmini yüzde 1,3 büyüme şeklindeydi. 

Ülke 2023'ü yüzde 0,3 küçülerek resesyonla tamamladı ve son veriler 2024'ün ilk çeyreğinde başka bir daralma yaşanacağını gösteriyor.Hebestreit gazetecilere verdiği demeçte, "Alman ekonomisi hâlâ zor sularda" dedi.

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Kendisi, yüksek faiz oranları, Alman mallarına yönelik zayıflayan talep ve Orta Doğu ile Ukrayna'daki çatışmaları da içeren "jeopolitik krizlerin" Almanya'nın karşı karşıya olduğu zorluklardan sadece birkaçı olduğunu da sözlerine ekledi. Ekonomi Bakanı Robert Habeck, son ekonomik raporun ayrıntılarını Çarşamba günü ilerleyen saatlerde açıklayacak.


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