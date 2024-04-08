  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Bakan Şimşek: KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak
‹ Önceki Haber Sanayi üretiminde son iki yılın en yüksek artışı Sanayi üretiminde son iki yılın en yüksek artışı Sonraki Haber › Bakan açıkladı: Ödemeler bugün hesaplarda Bakan açıkladı: Ödemeler bugün hesaplarda

Bakan Şimşek: KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak

08.04.2024 - 11:34 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından Hürriyet muhabiri Neşe Karanfil'in haberini paylaşarak KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında KDV'deki oran uyumsuzlukluklarını tespit etmek amacıyla yapay zeka destekli çalışmaların tamamlandığını belirtti. Ayrıca Bakan Şimşek, KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacağını açıkladı. Bakan Şimşek şunları söyledi:

SAHA DENETİMLERİ YAPILACAK 

Haberin Devamı

KDV’deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Risk Analizi Genel Müdürlüğümüzün yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı.

Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak.

Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz.

MALİYE SAHAYA İNMEYE HAZIRLANIYOR 

Hürriyet muhabiri Neşe Karanfil, Maliye Bakanlığı'nın yapacağı denetimlere haberinde yer vermişti. Karanfil yazısında "Fişte gerekenden daha düşük KDV kesen firmalar, Maliye’nin takibine girdi. KDV’deki oran uyumsuzlukları kontrol ediliyor. Oran uyumsuzluğuna yönelik yapılan bu çalışmada Maliye, 100’e yakın büyük firma için sahaya inmeye hazırlanıyor" diye duyurdu.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.007 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
1.010 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.