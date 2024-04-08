Bakan Şimşek: KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından Hürriyet muhabiri Neşe Karanfil'in haberini paylaşarak KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında KDV'deki oran uyumsuzlukluklarını tespit etmek amacıyla yapay zeka destekli çalışmaların tamamlandığını belirtti. Ayrıca Bakan Şimşek, KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacağını açıkladı. Bakan Şimşek şunları söyledi:

SAHA DENETİMLERİ YAPILACAK

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KDV’deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Risk Analizi Genel Müdürlüğümüzün yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı.

Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak.

Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz.

MALİYE SAHAYA İNMEYE HAZIRLANIYOR

Hürriyet muhabiri Neşe Karanfil, Maliye Bakanlığı'nın yapacağı denetimlere haberinde yer vermişti. Karanfil yazısında "Fişte gerekenden daha düşük KDV kesen firmalar, Maliye’nin takibine girdi. KDV’deki oran uyumsuzlukları kontrol ediliyor. Oran uyumsuzluğuna yönelik yapılan bu çalışmada Maliye, 100’e yakın büyük firma için sahaya inmeye hazırlanıyor" diye duyurdu.

KDV’deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Risk Analizi Genel Müdürlüğümüzün yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı.



Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük… https://t.co/nv1cuVWjbi — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 8, 2024

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