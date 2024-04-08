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Bakan açıkladı: Ödemeler bugün hesaplarda

08.04.2024 - 11:40 | Son Güncelleme :
Bakan açıkladı: Ödemeler bugün hesaplarda | Ekonomi Haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ramazan Bayramı dolayısıyla Nisan ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini öne çekerek bugün hesaplara yatırıyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik her ay yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını bildirdi. Bakan Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ‘Sosyal ve Ekonomik Destek’te bulunduklarını belirtti.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Ramazan Bayramı dolayısıyla Nisan ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini öne çekiyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla toplamda 897,6 milyon TL tutarında desteği hesaplara yatırıyoruz“ dedi.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna vurgu yapan Bakan Göktaş, “Çocuklarımızın milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz” diye konuştu.

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