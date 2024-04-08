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Mart ayının en çok kazandıranı külçe altın oldu

08.04.2024 - 11:51 | Son Güncelleme :
Mart ayının en çok kazandıranı külçe altın oldu | Altın Haberleri

Aylık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı külçe altın oldu. Öte yandan altının ons fiyatı 2352 dolar ile rekor kırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %11,43, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %11,57 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %1,42 ve Amerikan Doları %0,72 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %0,48, BIST 100 endeksi %4,46 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %5,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; Euro %1,55 ve Amerikan Doları %0,84 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %0,36, BIST 100 endeksi %4,34 ve DİBS %4,92 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,92 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,99 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %19,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise %11,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,00, TÜFE ile indirgendiğinde ise %21,47 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %32,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise %19,54 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

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Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %15,14, Euro %12,91 ve Amerikan Doları %11,24 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %24,46 ve DİBS %49,38 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi %3,50 ve Euro %1,50 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları %0,01, mevduat faizi (brüt) %32,09 ve DİBS %54,50 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

ALTIN REKOR TAZELEDİ

Bayram öncesi haftanın ilk günü de altının ons fiyatı 2354 dolara çıkarak rekor tazeledi. Ons/altının yönü ilke yükselen bankalar arası piyasada altının gramı ise 2419 TL'yi gördü. Serbest piyasada altının gramı 2452 TL seviyesinde. Çeyrek altın ise 4352 TL'den alıcı buluyor. 


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