JPMorgan CEO'su Dimon'dan uyarı: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana böylesi görülmedi | Ekonomi Haberleri

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, küresel enflasyon, ABD'deki siyasi kutuplaşma ve Ukrayna ile Orta Doğu'daki savaşların İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş riskler yarattığı konusunda piyasaları uyardı

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD'li bankacılık devi JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon, ABD ekonomisinin bu yıl dirençli olmasını ve büyümesini beklemeye devam ettiğini söyledi. Ancak CEO, Ukrayna'daki savaş ile İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar gibi jeopolitik olayların yanı sıra ABD'deki siyasi kutuplaşmanın piyasalar için İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş riskler yaratabileceğinden endişe ediyor .

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Dimon, "Amerika'nın küresel liderlik rolüne dışarıda diğer uluslar, içeride ise kutuplaşmış seçmenlerimiz tarafından meydan okunuyor. Farklılıklarımızı bir kenara bırakıp demokrasi adına diğer Batılı ülkelerle ortaklık içinde çalışmanın yollarını bulmalıyız. Bu büyük kriz döneminde, serbest girişim de dahil olmak üzere temel özgürlüklerimizi korumak için birlik olmak çok önemlidir." dedi

Dimon'un, ABD hükümeti ve diğer ülkeler tarafından devam eden büyük miktarlarda açık harcamaların yanı sıra ABD gibi ülkelerin yeniden askerileşme ve yeşil altyapı inşa etmeye devam etme ihtiyacı konusunda özel endişeleri bulunuyor.

YAPAY ZEKA KULLANIMI

Öte yandan diğer birçok CEO gibi Dimon da yapay zekanın kullanım alanlarında umut vaat ettiğini söyledi Dimon, bankanın şu ana kadar yapay zeka için özellikle pazarlama, dolandırıcılık ve risk departmanlarında 400 kullanım durumu bulduğunu söyledi. Banka ayrıca yazılım geliştirmede ve genel çalışan üretkenliği planlarında yapay zekayı kullanmayı araştırıyor.

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