Sanayi üretiminde son iki yılın en yüksek artışı | Genel Haberler

Sanayi üretimi Şubat ayında yüzde 11,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayide üretimin Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yıllık bazda 11,5 arttı. Bu, 2022 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %11,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,7 arttı.

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Sanayi üretimi aylık bazda ise 3,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 arttı.

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