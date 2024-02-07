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BAĞ-KUR emeklileri dikkat! Maaş farkları bugün yatıyor

07.02.2024 - 12:44 | Son Güncelleme :
BAĞ-KUR emeklileri dikkat! Maaş farkları bugün yatıyor | Genel Haberler

BAĞ-KUR emeklilerine yapılan maaş zammının farkları bugün hesaplara geçmeye başlıyor. SSK emeklilerinin maaş zammı farkı dün hesaplara yatırılmıştı.

Maaşlara yapılan zam farkı ile ilgili son gelişmeler milyonlarca emeklinin gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan zamların farkları hesaplara geçiyor. BAĞ-KUR emeklilerine yapılan zammın farkı bugün (7 Şubat) hesaplara yatmaya başladı. SSK emeklilerine yapılan zammın farkı ise dün hesaplara geçmişti. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla  SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları artırılmış ve yüzde 37.57'den yüzde 49.25'e çıkarılmıştı. Geçtiğimiz günlerde gerekli çalışmalar yapılmış ve zammı içeren kanun maddesi Meclis'te onaylanmıştı. 

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI 

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme, 3 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kanun ile birlikte, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı ise 10 bin liraya yükseltildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise aynı gün zam farklarının ödenmesi konusunda tarih vermişti. Bakan Işıkhan "SSK, Bağ-Kur ve hak sahiplerinin fark tutalarını ödemeye başlıyoruz. Ödemeler SSK için 6 Şubat'ta, Bağ-kur için 7 Şubat'ta" açıklamasında bulunmuştu. 


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