Küresel piyasalar ne durumda? Uluslarası borsalarda ve petrol fiyatlarında son durum... | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar ne durumda? Uluslarası borsalarda ve petrol fiyatlarında son durum...
Asya hisseleri Tokyo hariç çoğunlukla yükselirken Avrupa'da borsalar Çarşamba günü karışık seyirde açıldı. ABD ise Salı gününü yükselişle kapatırken petrol fiyatları artışını sürdürdü.
Asya hisseleri Çarşamba günü Wall Street'teki kazançları takip ederek çoğunlukla yükseldi, ancak Tokyo'nun göstergesi hafifçe düştü.
Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 16.096,10 puana gerilerken, Şanghay endeksi yüzde 1,4 artışla 2.829,70 puana ulaştı.
Tokyo Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşerek günü 36.119,92 puan seviyesinde tamamladı.
Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.615,80 puana yükseldi. Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 1,4 artışla 2.611,02 puana yükseldi.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE
Avrupa'nın ana borsaları, Çarşamba günü işlemlere başlarken farklılık gösterdi.
Londra'nın gösterge FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.692,53 puana yükseldi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.645,20 puana yükselirken, Frankfurt DAX endeksi yüzde 0,2 düşüşle 17.007,39 puana geriledi.
ABD BORSALARI YÜKSELİŞTE
ABD'deki Wall Street borsaları, Salı gününü sakin geçirerek hafif yükselişle tamamladı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,2 artışla 4.954,23 puana yükseldi. Dow Jones yüzde 0,4 artışla 38.521,36 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,1 artışla 15.609,00 puana yükseldi.
PETROL FİYATLARI
ABD ham petrolü 2 sent artışla varil başına 73,33 dolara yükseldi. Brent ham petrolü 2 sent düşerek 78,57 dolara geriledi.
ALTIN
Uluslararası piyasalarda altının onsu 2034 dolardan satılıyor.
Etiketler
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN