Küresel piyasalar ne durumda? Uluslarası borsalarda ve petrol fiyatlarında son durum... | Piyasa Haberleri

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 artışla 4.954,23 puana yükseldi. Dow Jones yüzde 0,4 artışla 38.521,36 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,1 artışla 15.609,00 puana yükseldi.

Asya hisseleri Çarşamba günü Wall Street'teki kazançları takip ederek çoğunlukla yükseldi, ancak Tokyo'nun göstergesi hafifçe düştü.

Asya hisseleri Tokyo hariç çoğunlukla yükselirken Avrupa'da borsalar Çarşamba günü karışık seyirde açıldı. ABD ise Salı gününü yükselişle kapatırken petrol fiyatları artışını sürdürdü.

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