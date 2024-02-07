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Emlak Katılım iki şube daha açtı

07.02.2024 - 14:43 | Son Güncelleme :
Emlak Katılım iki şube daha açtı | Genel Haberler

Emlak Katılım, İstanbul’da iki yeni hizmet noktasını açarak Türkiye genelinde toplam 102 şubeye ulaştı.

Emlak Katılım, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Yenilikçi ürün ve hizmetlerini şubeleri ve dijital kanalları üzerinden tüm ülkeye sunan Emlak Katılım, yeni şubelerini İstanbul Karaköy ve Karagümrük’te açtı. İstanbul’da 41 şubeye ulaşan katılım finans kurumu, 2024 yılında da şube açılışlarını hız kesmeden sürdürmeyi hedefliyor. Son açılan şubeleri ile birlikte toplam şube sayısı 102’ye ulaşan Emlak Katılım hem şubeleri hem de geliştirdiği dijital kanalları üzerinden müşterilerine hizmet sunmaya devam ediyor. Faaliyete geçirdiği her şubesi ile müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt veren Emlak Katılım, Türkiye ekonomisine ve istihdama da katkı sunmayı hedefliyor.

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ÇEVRE DOSTU KATILIM FİNANS KURUMU: EMLAK KATILIM

Emlak Katılım, doğal çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele konularında çevre bilincinin oluşturulması üzerine gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında şubelerinde ürün ve hizmetlere yönelik broşürleri artık kâğıt olarak basmama kararı almıştı. Müşterileri şubedeyken ilgilendiği ürün ve hizmetin detaylarına karekod okutarak ulaşabiliyor. Şubelere gelerek hesap açmak isteyen müşterilerin zorunlu sözleşme ve formlar için sayfalarca kâğıda imza attıkları dönemi de geride bırakan Emlak Katılım, kâğıt israfının önüne geçecek olan kağıtsız bankacılık uygulaması sayesinde müşteriler mobil uygulama üzerinden dijital onaylarıyla hesap açılış işlemlerini çok daha kısa sürede tamamlamış oluyorlar. Müşterilerin görüntülü görüşme ile evden ofisten bulundukları her yerden kolaylıkla hesap açmalarını sağlayan Emlak Katılım, masrafsız bir bankacılık hizmeti de sunuyor. Emlak Katılım Mobil’den EFT/Havale ve FAST gibi işlemlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştiren müşteriler, bankacılık işlemlerini 20 bini aşkın tüm kamu bankası ATM’leri ile PTT şubeleri ve ATM’lerinden de ücretsiz bir şekilde yapabiliyorlar.


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