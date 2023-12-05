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Avrupa'nın ortasına 'Yeni Dubai' inşa edilecek

05.12.2023 - 12:26 | Son Güncelleme :
Avrupa'nın ortasına 'Yeni Dubai' inşa edilecek | Genel Haberler

Macaristan'ın tarihi binaları ile bilinen başkenti Budapeşte'ye Dubai tarzı bir gökdelen bölgesi inşa edilecek.

Daha çok ABD ve Asya ülkelerinde yaygın olan gökdelenler, Avrupa'nın tarihi yerlerine de yayılıyor. Orta Avrupa'da bulunan Macaristan'ın tarihi dokusu ile ünlü başkenti Budapeşte'ye de gökdelenlerden oluşan bir bölge inşa edilmesi için ülkenin başbakanı Viktor Orban kolları sıvadı. 

Macaristan'ın Ulaştırma Bakanı Janos Lazar'ın açıklamalarına göre, şehrin doğusunda bulunan terkedilmiş bir tren istasyonunun çevresindeki bölgeye yüksek binalardan oluşan bir mahalle inşa edilecek. Çok sayıda ofis binası ve rezidansın bulunacağı semt, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Dubai kenti örnek alınarak inşa edilecek. 5 milyar dolara mal olması beklenen yeni bölgenin altyapısının yeniden inşası için ise 1 milyar euro harcanacak. Hükümet yetkilileri, proje için birçok yabancı yatırımcının olduğunu ifade ediyor. Adları açıklanmayan yatırımcıların çoğunun Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklı olduğu tahmin edilmekte. 

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ŞEHRİN SİLUETİNİ DEĞİŞTİRECEK 

Oldukça büyük ses getiren proje tartışmaları da beraberinde getirdi. Planlanan yeni gökdelen mahallesinin inşa edileceği tren istasyonu, şehrin doğu yakasını oluşturan Peşte bölgesinde. Ancak tarihi binaların bulunduğu Peşte'de yüksek katlı binaların inşa edilmesi kanunen yasak. Batı yakasındaki Buda'ya ise geçtiğimiz yıllarda ülkenin ulusal petrol şirketi MOL'un 143 metrelik binası inşa edilmişti. Planlanan bu yeni Dubai tarzı semt ile şehrin tarihi silueti oldukça büyük değişime uğrayacak. 

AVRUPA'NIN EN YÜKSEĞİ RUSYA'DA

Avrupa'da çoğu şehir tarihi binaları ile biliniyor. Ancak gökdelenlerin bulunduğu kent sayısı da hızla artıyor. Özellikle Frankfurt, Madrid, Paris, Varşova, Londra, Moskova ve St. Petersburg, Avrupa'nın göğe yükselen şehirleri arasında. Avrupa'nın en yüksek binası ise 2020 yılında tamamlanan Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Lakhta Center. Binanın yüksekliği yaklaşık 462 metre. Bunun yanında Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan 373 metrelik Federation: East Tower, Polonya'nın başkentinde bulunan 310 metrelik Varso Tower ve İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan 310 metrelik The Shard, kıtanın en çok bilinen bazı gökdelenleri olarak gösteriliyor. 

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MERKEZ BANKASI BİNASI TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEĞİ OLACAK 

Türkiye'nin en yüksek binası ise İstanbul'da bulunan 301 metrelik Metropol gökdeleni. Ancak inşaatı süren 354 metre yüksekliğindeki yeni Merkez Bankası binası yakında hizmete girince Türkiye'nin en yüksek binası ünvanını eline alacak. Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai kentinde bulunan Burj Khalifa gökdeleni ise 828 metre yüksekliği ile dünya üzerindeki en yüksek yapı konumunda.


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