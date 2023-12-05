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Katar, dev bankanın hisselerini satıyor

05.12.2023 - 12:49 | Son Güncelleme :
Katar, dev bankanın hisselerini satıyor | Genel Haberler

Dünyanın en büyük yatırım fonlarından biri olan Katar Yatırım Fonu, Birleşik Krallık merkezli bankacılık devi Barclays'daki hisselerinin yarısını satma kararı aldı.

Katar Yatırım Fonu (QIA) İngiliz finans devi Barclays'daki hisselerinin yarısına yakınını satıyor. QIA bu satıştan 510 milyon pound (644 milyon dolar) elde etmeyi hedefliyor. Bankanın ikinci en büyük yatırımcısı olan Katar Yatırım Fonu, satıştan önce Barclays'ın 810 milyon hisse ile yüzde 5.3'üne sahipti. Pazartesi günü açıklanan satış ile QIA bankadaki 361.7 milyon hissesini elden çıkaracak. Satış sonrası QIA'nın Barclays'taki hisse oranı yüzde 2.9'a gerileyecek. Katar Yatırım Fonu'nun bir dönem bankanın 1 milyar hissesini elinde bulunduruyordu. 

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COVID-19 SALGININDAN BU YANA...

QIA, İngiliz bankacılık devinin 2008'den beri önemli yatırımcıları arasında bulunuyor. O dönem QIA, bankaya 4 milyar dolarlık bir yatırımda bulunmuştu. Ancak Barclays'ın hisselerinin değeri zaman içinde yarı yarıya azaldı. Şirketin hisseleri bu yıl da yüzde 12'den fazla azaldı ve Covid-19 salgınından bu yana en düşük seviyelerine yakın işlem görüyor. 

İNGİLİZ BANKASI YENİDEN YAPILANMA PROGRAMI AÇIKLAYACAK

Öte yandan banka yetkilileri, artan maliyetlerden kurtulmak amacıyla önümüzdeki günlerde bir yeniden yapılanma stratejisi açıklayacak. Barclays, 1 milyar sterlinlik maliyetleri azaltmayı ve bankanın karını artırmayı amaçlayan revizyonun bir parçası olarak bankanın kar getirmeyen binlerce müşterisi ile yollarını ayıracak. Ayrıca şirket, yaklaşık 2 bin çalışanını da işten çıkaracak. Bankanın Birleşik Krallık'ta 44 bin, dünyanın geri kalanında ise 43 bin çalışanı bulunuyor.


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