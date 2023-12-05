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Altın rekorun ardından dalgalı seyrediyor

05.12.2023 - 10:04 | Son Güncelleme :
Altın rekorun ardından dalgalı seyrediyor | Altın Haberleri

Altın fiyatları tarihi rekor kırdığı dünkü rakamlarının bir hayli gerisinde işlem görmeye başladı.

Altın fiyatları dün tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Hem ons hem de gram altın tarafında rekor görüldü. Gram altın 1928 liraya çıkarken ons altın da 2148 dolara kadar tırmandı.

Dünkü sert yükseliş hareketinin ardından hızlı düzeltme yaşandı

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarını sonlandırdığını ve bundan sonraki süreçte 2024 yılının ilk 6 ayı içinde faiz indirimlerine başlayabileceği öngörüsü altın fiyatlarına rekor getirmişti.

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Ons altın güne 2027 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2026 dolar, en yüksek de 2041 dolar seviyesi görüldü.

Gram altın ise 1884 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1883 lira, en yüksek 1898 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1890 liradan alıcı buluyor.

 


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