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ECB Başkanı'nın politika sessizliği ne anlama geliyor?

28.08.2023 - 11:50 | Son Güncelleme :
ECB Başkanı'nın politika sessizliği ne anlama geliyor? | Genel Haberler

Christine Lagarde'ın Avrupa Merkez Bankası politikasına ilişkin açık bir niyet sinyali vermekten kaçınması, euro bölgesinde önemli bir haftaya daha parlak bir ışık tuttu.

 Christine Lagarde'ın Avrupa Merkez Bankası politikasına ilişkin açık bir niyet sinyali vermekten kaçınması, euro bölgesinde önemli bir haftaya daha parlak bir ışık tuttu.

 Lagarde, Cuma günü enflasyonun yenilmezliğini sürdürdüğünü gözlemlese de, 14 Eylül toplantısına ilişkin beklentilere değinmedi; bu da meslektaşlarına önümüzdeki günlerde önemli veriler gelirken artan borçlanma maliyetleri ihtiyacını kamuya açık olarak tartışma fırsatı verdi.

 Yetkililer ek parasal sıkılaştırmanın bir zorunluluk mu olduğunu yoksa kötü ekonomik görünümün bir duraklamayı gerektirecek kadar kasvetli mi olduğunu sorarken, tüketici fiyat rakamları Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının bir yıldan fazla bir süre önce başlamasından bu yana en şüpheli kararlardan birine zemin hazırlayacak. 

 Fed'in Jackson Hole konferansına Lagarde ile birlikte katılanlar, Başkan Jerome Powell'ın ABD borçlanma maliyetlerinin yüksek kalacağı ve hatta daha da artabileceği yönündeki sinyalini bizzat duymuş olacak.

 Bloomberg Economics'ten David Powell ve Maeva Cousin, başkanın konuşmasının ardından şunları yazdı: "Eylül ayındaki faiz artırımının bıçak sırtında olduğu yönünde görüşümüz devam ediyor - ama sonuçta ECB, çekirdek enflasyonu gözeterek faiz artırımı yapacak."


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