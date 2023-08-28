  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Endüstriyel metallere ilişkin beklenti yüksek
‹ Önceki Haber Borsa İstanbul rekor kırdı Borsa İstanbul rekor kırdı Sonraki Haber › ECB Başkanı'nın politika sessizliği ne anlama geliyor? ECB Başkanı'nın politika sessizliği ne anlama geliyor?

Endüstriyel metallere ilişkin beklenti yüksek

28.08.2023 - 11:14 | Son Güncelleme :
Endüstriyel metallere ilişkin beklenti yüksek | Genel Haberler

Çin devlet medyasının Pekin yetkililerinin hisse senedi ve emlak piyasalarını desteklemek için önlemler uygulamaya hazır olduklarını bildirmesinin ardından Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda baz metaller genel olarak yatay seyretti.

 Çin devlet medyasının Pekin yetkililerinin hisse senedi ve emlak piyasalarını desteklemek için önlemler uygulamaya hazır olduklarını bildirmesinin ardından Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda baz metaller genel olarak yatay seyretti.

 Bakır, kazançlarını kaybetmeden önce üç haftadan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldi. Dünyanın en büyük metal tüketicisi, özellikle inşaat sektörünün ağır darbe almasıyla birlikte, pandemi sonrası ekonomik durgunluktan çıkmakta zorlanan Çin, yeni teşvik önlemleri uygulama baskısı altında.

 Devlete ait China Securities Journal'ın ön sayfasında yer alan habere göre, Pekin, hisse senedi alım satım vergilerini düşürmenin yanı sıra, daha önce ipotekli konut kredisi almış olan kişilerin büyük şehirlerde ilk kez ev satın alan kişi olarak kabul edilmesini engelleyen kuralı ortadan kaldırmayı planlıyor. Bu tür hamlelerin yatırımcı beklentilerini güçlendirmesinin beklendiği belirtildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.006 TL        
EURO
1.001 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.