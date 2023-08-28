Endüstriyel metallere ilişkin beklenti yüksek | Genel Haberler

Çin devlet medyasının Pekin yetkililerinin hisse senedi ve emlak piyasalarını desteklemek için önlemler uygulamaya hazır olduklarını bildirmesinin ardından Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda baz metaller genel olarak yatay seyretti.

Çin devlet medyasının Pekin yetkililerinin hisse senedi ve emlak piyasalarını desteklemek için önlemler uygulamaya hazır olduklarını bildirmesinin ardından Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda baz metaller genel olarak yatay seyretti.

Bakır, kazançlarını kaybetmeden önce üç haftadan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldi. Dünyanın en büyük metal tüketicisi, özellikle inşaat sektörünün ağır darbe almasıyla birlikte, pandemi sonrası ekonomik durgunluktan çıkmakta zorlanan Çin, yeni teşvik önlemleri uygulama baskısı altında.

Devlete ait China Securities Journal'ın ön sayfasında yer alan habere göre, Pekin, hisse senedi alım satım vergilerini düşürmenin yanı sıra, daha önce ipotekli konut kredisi almış olan kişilerin büyük şehirlerde ilk kez ev satın alan kişi olarak kabul edilmesini engelleyen kuralı ortadan kaldırmayı planlıyor. Bu tür hamlelerin yatırımcı beklentilerini güçlendirmesinin beklendiği belirtildi.

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