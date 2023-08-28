Alman hükümeti kurumlar vergisi ve çocuk yardımında anlaşmaya vardı | Genel Haberler

Almanya'nın Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki üçlü koalisyonu, 6,5 milyar euro (7 milyar dolar) ek kurumlar vergisi indiriminin yanı sıra 2,4 milyar euro daha fazla çocuk yardımının önünü açacak bir son dakika anlaşmasına vardı.

Almanya'nın Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki üçlü koalisyonu, 6,5 milyar euro (7 milyar dolar) ek kurumlar vergisi indiriminin yanı sıra 2,4 milyar euro daha fazla çocuk yardımının önünü açacak bir son dakika anlaşmasına vardı.

Kaynaklara göre, uzlaşmaya dün acil yapılan bir toplantıda varıldı. Scholz, iş dünyası yanlısı FDP'nin başkanı Maliye Bakanı Christian Lindner ile Yeşil Aile Bakanı Lisa Paus arasındaki anlaşmazlığı, kabinesinin iki günlük olağanüstü toplantısından bir gün önce çözdü.

Paus, maliye bakanının ödemeyi artırma planını reddetmesinin ardından, Lindner'in Almanya'nın ekonomisini canlandırma amaçlı şirketler için planladığı vergi indirimini engellemişti.

Scholz'un koalisyonu son aylarda buna benzer pek çok iç anlaşmazlık nedeniyle sarsıldı ve anketlerde rekor düzeyde düşük bir rakama ulaştı.

Yetkililerden biri, uzlaşmanın ayrıntılarının bugün açıklanacağını bildirdi.

Etiketler