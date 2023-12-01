Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu | Genel Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yaklaşık 8 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin ilk toplantı tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantının 11 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet tarafı yer alıyor.

Güncel olarak 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yapılacak zamla birlikte yeni ücret belirlenmiş olacak.

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DOLAYLI OLARAK TÜM ÇALIŞANLARI İLGİLENDİRİYOR

Asgari ücrete gelecek zam oranı asgari ücretten yüksek maaş alanları da ilgilendiriyor. Kurumlar, asgari ücret oranına gelen zam oranını baz alarak maaşlara zam yapabiliyor.

ASGARİ ÜCRETLE NELER DEĞİŞECEK?

İşsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, geçici işgörmezlik ödeneği, asgari ücretlinin kıdem tazminatı, engelli aylıkları da zamlanmış olacak.

TEK ZAM MI YAPILACAK?

Asgari ücrete 2024 yılında tek zam yapılacağı açıklandı. Enflasyonun düşüş trendine gireceğinden dolayı ikinci zamma gerek olmayacağı öne sürüldü.

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