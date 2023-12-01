  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Apple tüm ürünlerine zam yaptı! İşte en ucuz ve en pahalı iPhone'un fiyatı
‹ Önceki Haber Bakan Şimşek: Attığımız adımlar karşılık buluyor Bakan Şimşek: Attığımız adımlar karşılık buluyor Sonraki Haber › Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu

Apple tüm ürünlerine zam yaptı! İşte en ucuz ve en pahalı iPhone'un fiyatı

01.12.2023 - 10:33 | Son Güncelleme :
Apple tüm ürünlerine zam yaptı! İşte en ucuz ve en pahalı iPhone'un fiyatı | Genel Haberler

Apple Türkiye iPhone, MacBook ve iPad'lere Aralık ayı itibarıyla zam yaptı.

Apple, Türkiye'de satılan tüm ürünlerine zam yapma kararı aldı. iPhone, MacBook ve iPad fiyatları zamlanmış oldu.

49 bin 999 liraya satılan iPhone 15'in fiyatı yüzde 8 zam görerek 53 bin 999 liraya yükseldi. En pahalı iPhone 15 Pro Max ise 92 bin 99 liradan 99 bin 999 liraya yükseldi.

MacBook Pro 14 inç ekranlı M3 işlemcili, 8 gb ram, 512 gb depolama alanına sahip ürün 62 bin 999 liradan satışa sunuldu.

Haberin Devamı

iPad Pro 11 inç ekranlısı 31 bin 999 lira, 12,9 inç ekranlısı 44 bin 999 liradan satılıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.011 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.003 TL        
EURO
1.008 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.