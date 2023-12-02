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SPK'dan onlarca kişiye yasak geldi

02.12.2023 - 09:25 | Son Güncelleme :
SPK'dan onlarca kişiye yasak geldi | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Ensari Deri ve Katılımevim hissesinde işlem yapan bazı kişiler hakkında Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği gereğince 6 ay süreyle geçici işlem yasağına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu iki şirkette yapılan işlemleri inceledi ve bazı kişilere 6 ay süreyle işlem yasağı getirdi. Ensari Deri ve Katılımevim hissesinde toplamda 24 kişi hakkında 6 ay süreyle işlem yasağı getirildi.

ENSARİ DERİ'DE 11 KİŞİ

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (ENSRI) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; Ahmet Elhanay, Ali Kürklü, Cem Sultan Bodur, Emre Çoltu, Erhan Erbay, Kerem Aytaç Timur, Mehmet Öz, Ramazan Gök, Raşit Özçivi,Sandra Isabella Tarancı, Serhat Keleş hakkında 04.12.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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KATILIMEVİM'DE 13 KİŞİYE İŞLEM YASAĞI

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; Salih Can Bülbül, İsmail Ege, Murat Keçeci, Celal Yarız, Smaet Çetinel, Mustafa Bor, Lütfi Çetinel, Yunus Emre Yıldırım, Mehmet Erbey, Sezer Gümüş, Ramazan Erbey, Ömer Bedir Çetinel, Enis Bulut hakkında 04.12.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.


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