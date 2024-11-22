Araç sahibi olanlar dikkat! Dolandırılmamak için sistemi öğrenin... İşte Güvenli Ödemenin detayları

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Araç alım-satımı yapacak kişilerin paralarını garanti altına alan sistem devreye girdi. Alıcı ve satıcı para alışverişini Güvenli Ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirmek zorunda. Ancak sistemi bilmeyen, internetle tanışmamış, banka işlemi yapmamış kişiler başkalarından yardım istemeye başladı. Bu durum da hem mobil bankacılık sistemleri hem de vatandaşların banka hesap bakiyeleri başkaları tarafından görülmeye başladı.

GÜVENLİ ÖDEMEYLE DOLANDIRICILIKLAR ORTADAN KALKIYOR

Güvenli Ödeme sistemiyle elden para alışverişi, araç devri sonrası para göndermeme gibi dolandırıcılıkların yanında, aracı alacak kişinin farklı parayı gönderenin farklı olduğu durumlardaki satıcının mağduriyeti ortadan kalktı.

Bundan sonra alıcı kimse parayı gönderen kişi de o oluyor ve sonrasında "Parayı gönderdim, aracı başkasına devretmiş, paramı geri istiyorum" diye beyanlarda bulunup suç duyurusu işlemi gerçekleştiremiyorlar ve satıcı da güvende olmuş oluyor.

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KİŞİSEL VE HESAP BİLGİLERİ ORTAYA SERİLDİ

Yaşı ilerlemiş ya da mobil bankacılık kullanmamış hatta e-Devlet şifresi olmayan kişiler noterliklerin önünde başkalarından yardım isteyerek araç alım-satım işlemlerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu durumda hem alıcı hem de satıcı için hesap bilgilerinin başkaları tarafından açıkça görünmesi anlamına geliyor.

Tamamen yardım etmek için davrananlar dışında kötü niyetli kişiler parayı kendilerine EFT yaparak oradan uzaklaştığı anda para satıcıya değil direkt olarak Güvenli Ödemeyle ilgisi olmadan kötü niyetli 3'üncü kişiye gidiyor. Bu durumda hem alıcı hem satıcı mağdur olurken kötü niyetli kişiler yüzbinlerce lirayı bir anda hesaplarına atabiliyor. Ayrıca e-Devlet şifresi verilerek yapılan işlemlerde tüm kişisel bilgiler açığa çıkıyor ve sonrasında kötü niyetle kullanılması ihtimali artıyor. Bundan dolayı hiçbir kişisel bilginizi üçüncü kişilere söylemeyin, eğer sistemle alım-satım yapamayacağınızı düşünüyorsanız birinci derecedeki ailenizden yardım isteyin.

E-DEVLET ŞİFRESİ OLMAYANLAR BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNDEN GİRİŞ YAPABİLİR

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e-Devlet şifresi olmayanlar bankacılık uygulaması üzerinden e-Devlet'e giriş yapabiliyor. Bunun için PTT'ye gidilerek sıra bekleyip şifre almaya gerek kalmıyor.

ADIM ADIM GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Güvenli Ödeme sistemine ilişkin olarak noterliklerde bilgilendirmeler mevcut. Ancak noterliğe gitmeden nasıl yapıldığına göz atmakta yarar var.

Yeni bir sistem olduğu için internet ve mobil bankacılığa aşina kişiler de nasıl yapılacağına dair bilgisi bulunmuyor ve deneme, yanılma yöntemiyle işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

SATICI KAYIT GİRİŞİ (ARACI SATAN KİŞİ)

1- Satıcı e-Devlet uygulamasına giriş yapar, aramaya "Takasbank Taşıt Takas" yazar ve taşıt alım-satım bedelinin Takasbank aracılığıyla ödenmesi işlemlerine girer.

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2- Açılan sayfada "Satıcı Kayıt Girişi" kısmı seçilecek ve ruhsat sahibiyse 'Ruhsat Sahibi'ni vekalet ile satıyorsa 'Ruhsat Sahibi Adına İşlem Yapacağım' seçeneğini işaretleyecek.

3- Satıcı, parayı hangi bankasına alması isteniyorsa o bankanın IBAN numarasını, araç plakasını, satış tutarını, alıcının telefon numarasını ve e-posta adresini girip satıcı kayıt işlemini tamamlayacak. Bu adımın ardından alıcının telefonuna TB********* ile başlayan referans numarası SMS olarak gidecek.

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ALICI KAYIT GİRİŞİ (ARACI ALAN KİŞİ)

1- e-Devlet üzerinden yine arama yerine "Takasbank Taşıt Takas" yazıp giriş yapacak.

2- SMS'te gelen referans numarası yazılacak ve satıcının TC Kimlik numarası girilecek.

3- Alıcı hangi bankadan para yollayacaksa o bankanın IBAN numarasını açılan pencerede ilgili yere yazacak ve diğer bilgileri doldurup kaydı tamamlayacak.

4- Kayıt bittikten 1 dakika sonra alıcıya yeni bir SMS gelecek ve Takasbank'tan gelen mesajda Takasbank'ın kendi IBAN numaraları yer alacak.

5- Alıcı mobil bankacılık uygulamasına girerek para transferi kısmında havale-EFT yöntemiyle aracın bedelini Takasbank'ın gönderdiği IBAN numaralarını girerek gönderecek. Ad-soyad kısmına 'Takas Bank' yazılacak. Açıklama kısmına da SMS'le gelen TB******* referans numarası yazılıp para transferi işlemi tamamlanacak.

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İşlemler tamamlandığında Takas Bank'tan işlemlerin tamamlandığına dair SMS gelecek ve alım-satım için noterliğe başvurulacak.

Alım-satıma mani bir durum oluşmadıkça noterlik satış işlemini gerçekleştirecek.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNİ KULLANMAK KAÇ TL?

Güvenli Ödeme sisteminin ücreti alıcı tarafından ödeniyor ve 135 lira tutuyor. Aracın satış bedelini EFT kısmına yazarken 135 lirayı eklemeyi unutmayın. Örnek olarak 500.000 liralık bir araç alıyorsanız 500.135 lira olarak bedeli girmeniz gerekiyor. Aksi halde satıcı kişiye 499 bin 865 lira gitmiş olur.

GÜVENLİ ÖDEMEDE KAÇ PARAYA KADAR FAST İŞLEMİ YAPILIYOR?

Aracı Kuruluşların mesai saatleri dışında ve hafta sonları FAST limiti 2 milyon​ TL olarak belirlendi. Bu limitin artırılması için Merkez Bankasından talepte bulunuldu. Gönderilecek bedelin 2 milyon TL'nin üzerinde olduğu durumlarda, paranın satıcıya nasıl gönderileceği hususlarında ilgili Aracı Kuruluşların çağrı merkezinden bilgi alınması gerekiyor.

Örnekle ilerlemek gerekirse 2.5 milyon liralık bir araç için Güvenli Ödeme sistemi 2 milyon liraya kadar gönderebiliyor. Aracın fiyatı 2.5 milyon lira olduğu alıcı kişi bankasını arayarak ya da işlem gerçekleşmeden şubeye giderek FAST işlem limitinin araç bedeli kadar artırılması için talepte bulunacak.