Araç alım-satımında tüm kurallar değişti! Sigortası olmayana satış yok

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İkinci el otomobil piyasasında her gün binlerce araç el değiştiriyor. Eski sistemde araç alınmasına karar verilen araç ekspertiz ya da güvenilen kişilere gösterildikten sonra noterler tarafından para alışverişinin tamamlanıp tamamlanmadığına dair sözlü beyan sonrasında otomobilin satışı gerçekleşiyordu.

Günümüzde para alışverişi güvenli ödemeye geçti ve sözlü beyan yerine noterler güvenli ödemeyi ekranlarında gördüklerinde satışa onay veriyor.

TRAFİK SİGORTASI SATIŞTAN ÖNCE YAPTIRILACAK

Bunun yanında dünden itibaren trafik sigortası olmayan kişiler araç alamayacak. Eski sistemde araçların trafik sigortasının olup olmadığı noterler tarafından kontrol ediliyor ancak aracın yeni sahibinin trafik sigortası yaptırıp yaptırmadığı kontrol edilmiyordu ve eski sahibinin trafik sigortası 15 gün geçerli oluyordu.

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Yeni sistemde önce güvenli ödeme adımları tamamlanacak ve sonrasında araç devir alınmadan trafik sigortası yaptırılacak. Aracın ruhsat bilgileri, alıcının TC'si sigortacıya bildirilecek ve trafik sigortası yaptırıldığı anda noter satışa onay verip yeni ruhsatı basacak ve para da güvenli ödeme sistemi üzerinden alıcıdan satıcıya aktarılacak.

PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ OLURSA NE OLACAK?

Noterde satış işlemi anında plaka değişikliği de talep edilirse sigorta önce eski plaka üzerine yapılacak. Noterde satış işlemi tamamlandıktan sonra sigortacıyla irtibata geçilip yapılan sigortanın zeyili yeni plakaya istenecek. Sigorta zeyil işlemi için herhangi bir ücret ödenmeyecek.

Not: Plaka değişikliği için ikametin farklı ilde olması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse alıcı ve satıcı İstanbul ikametliyse aracın plakası da 34'se satış anında değişmiyor. Alınacak araç 34 plaka ve alıcı kişinin ikameti Tekirdağ ise plaka değişikliği talep ediliyor ve 59 plakanın serisi veriliyor. Seri ise emniyetten otomatik olarak seçildiğinden sıra hangi plaka serisindeyse o atanıyor. Bunun dışında plakasını değiştirmek isteyen olursa iki plakasının da kayıp olduğunu bildirip yeni harf ve rakamlardan oluşan ikametine bağlı ildeki seri olan plakayı alabiliyor. Bunun için önce emniyete, sonra notere, sonra da plaka basım yerine gitmek gerekiyor. Yakın zamanda e-devlet üzerinden emniyet ve notere gitmeye gerek kalmadan ilgili form doldurularak plaka basım yerinden yeni plakalar temin edilecek.)

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ADIM ADIM GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Güvenli Ödeme sistemine ilişkin olarak noterliklerde bilgilendirmeler mevcut. Ancak noterliğe gitmeden nasıl yapıldığına göz atmakta yarar var.

Yeni bir sistem olduğu için internet ve mobil bankacılığa aşina kişiler de nasıl yapılacağına dair bilgisi bulunmuyor ve deneme, yanılma yöntemiyle işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

SATICI KAYIT GİRİŞİ (ARACI SATAN KİŞİ)

1- Satıcı e-Devlet uygulamasına giriş yapar, aramaya "Takasbank Taşıt Takas" yazar ve taşıt alım-satım bedelinin Takasbank aracılığıyla ödenmesi işlemlerine girer.

2- Açılan sayfada "Satıcı Kayıt Girişi" kısmı seçilecek ve ruhsat sahibiyse 'Ruhsat Sahibi'ni vekalet ile satıyorsa 'Ruhsat Sahibi Adına İşlem Yapacağım' seçeneğini işaretleyecek.

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3- Satıcı, parayı hangi bankasına alması isteniyorsa o bankanın IBAN numarasını, araç plakasını, satış tutarını, alıcının telefon numarasını ve e-posta adresini girip satıcı kayıt işlemini tamamlayacak. Bu adımın ardından alıcının telefonuna TB********* ile başlayan referans numarası SMS olarak gidecek.

ALICI KAYIT GİRİŞİ (ARACI ALAN KİŞİ)

1- e-Devlet üzerinden yine arama yerine "Takasbank Taşıt Takas" yazıp giriş yapacak.

2- SMS'te gelen referans numarası yazılacak ve satıcının TC Kimlik numarası girilecek.

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3- Alıcı hangi bankadan para yollayacaksa o bankanın IBAN numarasını açılan pencerede ilgili yere yazacak ve diğer bilgileri doldurup kaydı tamamlayacak.

4- Kayıt bittikten 1 dakika sonra alıcıya yeni bir SMS gelecek ve Takasbank'tan gelen mesajda Takasbank'ın kendi IBAN numaraları yer alacak.

5- Alıcı mobil bankacılık uygulamasına girerek para transferi kısmında havale-EFT yöntemiyle aracın bedelini Takasbank'ın gönderdiği IBAN numaralarını girerek gönderecek. Ad-soyad kısmına 'Takas Bank' yazılacak. Açıklama kısmına da SMS'le gelen TB******* referans numarası yazılıp para transferi işlemi tamamlanacak.

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İşlemler tamamlandığında Takas Bank'tan işlemlerin tamamlandığına dair SMS gelecek ve alım-satım için noterliğe başvurulacak.

Alım-satıma mani bir durum oluşmadıkça noterlik satış işlemini gerçekleştirecek.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNİ KULLANMAK KAÇ TL?

Güvenli Ödeme sisteminin ücreti alıcı tarafından ödeniyor ve 135 lira tutuyor. Aracın satış bedelini EFT kısmına yazarken 135 lirayı eklemeyi unutmayın. Örnek olarak 500.000 liralık bir araç alıyorsanız 500.135 lira olarak bedeli girmeniz gerekiyor. Aksi halde satıcı kişiye 499 bin 865 lira gitmiş olur.

GÜVENLİ ÖDEMEDE KAÇ PARAYA KADAR FAST İŞLEMİ YAPILIYOR?

Aracı Kuruluşların mesai saatleri dışında ve hafta sonları FAST limiti 2 milyon​ TL olarak belirlendi. Bu limitin artırılması için Merkez Bankasından talepte bulunuldu. Gönderilecek bedelin 2 milyon TL'nin üzerinde olduğu durumlarda, paranın satıcıya nasıl gönderileceği hususlarında ilgili Aracı Kuruluşların çağrı merkezinden bilgi alınması gerekiyor.

Örnekle ilerlemek gerekirse 2.5 milyon liralık bir araç için Güvenli Ödeme sistemi 2 milyon liraya kadar gönderebiliyor. Aracın fiyatı 2.5 milyon lira olduğu alıcı kişi bankasını arayarak ya da işlem gerçekleşmeden şubeye giderek FAST işlem limitinin araç bedeli kadar artırılması için talepte bulunacak.