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AMB'nin enflasyon hedefine ilişkin yeni tahmin

18.09.2023 - 11:11 | Son Güncelleme :
AMB'nin enflasyon hedefine ilişkin yeni tahmin | Genel Haberler

Portekiz Merkez Bankası başkan yardımcısı Clara Raposo'ya göre, Avrupa Merkez Bankası, ekonominin kırılgan durumu dikkate alındığında enflasyonun şu anki tahminlerden daha erken yüzde 2 hedefine döndüğünü görebilir.

 Portekiz Merkez Bankası başkan yardımcısı Clara Raposo'ya göre, Avrupa Merkez Bankası, ekonominin kırılgan durumu dikkate alındığında enflasyonun şu anki tahminlerden daha erken yüzde 2 hedefine döndüğünü görebilir.

 Raposo, görünüm konusunda kötümser olmadığını belirtirken, azalan ihracat talebinin halihazırda büyüme mücadelesi veren ekonomiye daha fazla yük getirebileceğinden endişe duyduğunu ifade etti.

 Raposo, Avrupalı maliye şefleriyle bir toplantıya katıldığı İspanya'nın Santiago de Compostela kentinde verdiği röportajda, "Enflasyonu hedefe geri döndürmeliyiz, bu bizim 1 numaralı hedefimiz. Bu yolda ve çekirdek enflasyon sonunda düşüyor. Eğer ekonomi biraz daha yavaşlarsa -ki bu mümkün- belki de bu noktaya bazı tahminlerin önerdiğinden daha erken ulaşırız." dedi. 

 Avrupa Merkez Bankası geçen hafta borçlanma maliyetlerini üst üste 10'uncu kez artırdı ve enflasyonun 2025'in ikinci yarısında yüzde 2'ye ulaşacağını gösteren yeni ekonomik tahminler yayınladı. Görünüm, verilerin Haziran ayına kadar olan üç ayda genişlemenin başlangıçtakinden çok daha zayıf olduğunu ortaya koymasından önce tamamlandı. 


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