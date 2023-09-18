  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Volkswagen'den flaş karar! Fabrikaya kilit vuruyorlar
‹ Önceki Haber AMB'nin enflasyon hedefine ilişkin yeni tahmin AMB'nin enflasyon hedefine ilişkin yeni tahmin Sonraki Haber › Fitch 11 Türk şirketinin notunu yükseltti Fitch 11 Türk şirketinin notunu yükseltti

Volkswagen'den flaş karar! Fabrikaya kilit vuruyorlar

18.09.2023 - 13:06 | Son Güncelleme :
Volkswagen'den flaş karar! Fabrikaya kilit vuruyorlar | Genel Haberler

Volkswagen AG, şirketin adını taşıyan kitlesel pazar markasında maliyetleri düşürme ve karı artırma çabasının bir parçası olarak Doğu Almanya'daki küçük bir fabrikayı küçültebilir.

 Volkswagen AG, şirketin adını taşıyan kitlesel pazar markasında maliyetleri düşürme ve karı artırma çabasının bir parçası olarak Doğu Almanya'daki küçük bir fabrikayı küçültebilir.

 Kaynaklara göre, Dresden'deki Gläserne Manufaktur'daki üretimin sona erdirilmesi, henüz nihai bir karar verilmemiş olsa da, değerlendirilen çeşitli seçeneklerden biri. Elektrikli ID.3 modelleri üreten yaklaşık 300 tam zamanlı çalışanın çalıştığı tesis, başlangıçta VW'nin eski CEO'su Ferdinand Piech'in yönetimi altında bir vitrin tesisi olarak kurulmuştu.

 Automobilwoche'un haberine göre, Alman otomobil üreticisi tesisteki üretimi durdurmayı planlıyor. Kaynaklara göre, Dresden'deki işçiler daha geniş bir yenilemenin parçası olarak başka rollere veya konumlara kaydırılabilir. VW'nin bir sözcüsü spekülasyonlar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

  CEO Oliver Blume, uzun süredir mücadele eden Volkswagen markasının getirisini 2026 yılına kadar 10 milyar euro (10,7 milyar dolar) artışla yüzde 6,5'e çıkarmayı hedefliyor. Golf, Polo ve ID. otomobil serilerinin üreticisi, elektrikli otomobillere geçişte Stellantis NV gibi daha kârlı otomobil üreticileriyle rekabet ediyor. VW markasının temel pazarı olan Avrupa'da tüketiciler, artan faiz oranları nedeniyle artan yaşam maliyetlerinden kaynaklanan baskıyı hissediyor.

 Dresden montaj tesisi, müşterilerin üst düzey modellerin son yapısını görmelerine olanak tanıyan bir vitrin alanı olarak 2002 yılında faaliyete geçti. Lokasyonda karoser imalatı, boyahane ve presleme tesisi bulunmuyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.000 TL        
EURO
1.000 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.