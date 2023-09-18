Volkswagen'den flaş karar! Fabrikaya kilit vuruyorlar | Genel Haberler

Volkswagen AG, şirketin adını taşıyan kitlesel pazar markasında maliyetleri düşürme ve karı artırma çabasının bir parçası olarak Doğu Almanya'daki küçük bir fabrikayı küçültebilir.

Volkswagen AG, şirketin adını taşıyan kitlesel pazar markasında maliyetleri düşürme ve karı artırma çabasının bir parçası olarak Doğu Almanya'daki küçük bir fabrikayı küçültebilir.

Kaynaklara göre, Dresden'deki Gläserne Manufaktur'daki üretimin sona erdirilmesi, henüz nihai bir karar verilmemiş olsa da, değerlendirilen çeşitli seçeneklerden biri. Elektrikli ID.3 modelleri üreten yaklaşık 300 tam zamanlı çalışanın çalıştığı tesis, başlangıçta VW'nin eski CEO'su Ferdinand Piech'in yönetimi altında bir vitrin tesisi olarak kurulmuştu.

Automobilwoche'un haberine göre, Alman otomobil üreticisi tesisteki üretimi durdurmayı planlıyor. Kaynaklara göre, Dresden'deki işçiler daha geniş bir yenilemenin parçası olarak başka rollere veya konumlara kaydırılabilir. VW'nin bir sözcüsü spekülasyonlar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

CEO Oliver Blume, uzun süredir mücadele eden Volkswagen markasının getirisini 2026 yılına kadar 10 milyar euro (10,7 milyar dolar) artışla yüzde 6,5'e çıkarmayı hedefliyor. Golf, Polo ve ID. otomobil serilerinin üreticisi, elektrikli otomobillere geçişte Stellantis NV gibi daha kârlı otomobil üreticileriyle rekabet ediyor. VW markasının temel pazarı olan Avrupa'da tüketiciler, artan faiz oranları nedeniyle artan yaşam maliyetlerinden kaynaklanan baskıyı hissediyor.

Dresden montaj tesisi, müşterilerin üst düzey modellerin son yapısını görmelerine olanak tanıyan bir vitrin alanı olarak 2002 yılında faaliyete geçti. Lokasyonda karoser imalatı, boyahane ve presleme tesisi bulunmuyor.

Etiketler