Yaban mersini hayatını değiştirdi | Kobi Haberleri

Yurt dışında tanıştığı yaban mersini ile başarılı iş kadını kurumsal hayatı bırakıp çiftçiliğe yöneldi.

ODTÜ Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan ve kurumsal bir firmada çalışan başarılı iş kadını Pınar Ünsal Atıcı, yurt dışında tanıştığı yaban mersini sayesinde kurumsal hayatı bir tarafa bırakarak çiftçiliğe başladı. 66 dönüm arazide 30 bin saksı içinde yetiştirdiği yaban mersinlerinin ilk hasadını bu sene yapan Atıcı, 50 ton ürünün yarısını ihraç etti.



Kadın girişimci Pınar Ünsal Atıcı, yaban mersini yetiştiriciliğinde Türkiye’nin üçüncü büyük çiftçisi oldu. ODTÜ Makine Mühendisliği Fakültesi mezunu Pınar Ünsal Atıcı, Alaşehir’den aldıkları 66 dönüm arazide yaban mersini yetiştirmeye başladı. Hollanda’dan temin ettikleri 30 bin adet yaban mersini fidanını 2022 yılı Nisan ayında saksılara dikerek Alaşehir’de bir ilke imza atan ve Türkiye’nin üçünü büyük çiftçisi kadın girişimcisi olan Pınar Ünsal Atıcı, diktiği fidanlardan 2023 yılı Nayıs ayında ilk ürününü aldı. Pınar Ünsal Atıcı elde ettiği 50 ton ürünün yarısını yurt dışına ihraç ederken, yarısını da iç piyasada büyük zincir marketlere pazarladı. Hedefinin daha çok ihracat olduğunu belirten Atıcı, "Amerika'ya bir iş için gitmiştim, ilk kez orada yedim ve bu besin değeri yüksek olan ürünü ülkemde yetiştirmeye karar verdim" dedi.



"Tam bir süper gıda"



ODTÜ’den 2004 yılında mezun olan Makine Mühendisi Pınar Ünsal Atıcı, uzun yıllar özel şirketlerde çalıştı. Bir iş seyahati için gittiği Amerika’da ilk kez yediği ve çok beğendiği yaban mersini meyvesini ülkesinde de yetiştirmeye karar verdiğini belirterek, “Hem antioksidan değerinin, hem de besleyici özelliklerinin yüksek oluşu, çocuklarımızın gelişimi için faydalı, kalp damar sertliğini önleyici, şeker düzenleyici bir meyve oluşuyla süper bir gıda. Bu nedenle hepimizin bol bol tüketmesi gerektiği bir meyve. Fakat Türkiye’de yetiştiriciliği az. Biz buna bir öncülük etmek istedik. Alaşehir’de ilk kez üretim yapan biz olduk. Topraksız tarımda Alaşehir için bir ilk oldu. Daha önce toprakta yetişen üzüm, zeytin gibi mahsullerin yanına, topraksız tarımda saksıda yetişen yaban mersinini de Alaşehir’in portföyüne eklemiş olduk. Uzun yıllar otomotiv ve beyaz eşya sektöründe çalıştıktan sonra, çiftçiliğe, babamın yatırımına yardım etmek amacıyla başladım ve birden kendimi tam içinde buldum. Zaman içerisinde Ziraat Mühendisliği eğitimini de almayı düşünüyorum. Dikim öncesi önce toprak ıslahı yaptık, sonra 60 dönümün üzerini siyah örtülerle kapattık. Bunun amacı toprakla bağı tamamen kesmek, çünkü biz saksıda yetiştiricilik yapıyoruz. Topraktan gelebilecek yabani ot ve benzeri problemleri yok edebilmek için bu örtüyü kullandık. Topraksız tarım yapıyoruz, saksılarda toprak yerine torf karışımı var. İçerisinde belli oranlarda Hindistan cevizi kabuğu, cocopeat ve torf bulunuyor. Bu karışım yaban mersininin sevdiği bir asidik ortamı sağlıyor. 30 bin saksının kapladığı alanın üzerini tamamen tül sistemiyle örttük. Bu tül hem doludan koruyor hem de gri rengi sayesinde Yaban Mersininin sevdiği loş ortamı sağlıyor. Tam otomatik bir sulama sistemimiz var. Her saksıya gübre ve su karışımı çemberler vasıtasıyla iletiliyor" diye konuştu.



"Bu yıl ilk ürünümüzü aldık"



Geçen yıl dikimini yaptıkları yaban mersinlerinden bu yıl ilk hasadı gerçekleştirdiklerin anlatan Atıcı, "Bu yıl ilk ürünümüzü aldık. Toplam 50 ton ürün aldık. Bunun yarısını Singapur, Malezya ve Hong Kong gibi ülkelere ihraç ettik. Diğer yarısını da iç pazarda ulusal zincir marketlerde pazarladık. Geri dönüşler çok olumlu oldu. İç piyasada bu büyüklükte ve bu kalitede yaban mersini tatmadığını söyleyen müşteriler bize ulaşarak, geri bildirimlerini paylaştılar. Bu da bizi çok mutlu etti. Bu ürün tek tek elle toplandığı için çok faza işçilik gerekiyor. Alaşehir ovasında 2 bin 500 yevmiye ile yevmiye şampiyonu olduğumuzu söyleyebilirim. Dolayısıyla Alaşehir’de bir istihdam alanı da sağlamış olduk" dedi.



"Tek parselde üretim yapan en büyük üçüncü çiftçi oldu"



Alaşehir’in iklim yapısının bitkiye uygun olduğunu anlatan Atıcı, "Alaşehir’de gümrük müdürlüğünün bulunması, işçi potansiyelinin yüksek olması, liman ve hava limanına ulaşımın kolay olması Alaşehir’i tercih nedenlerimiz oldu. Yaban mersini bahçesi bakımından Türkiye’nin tek parselde üretim yapan çiftçileri arasında üçüncü sırada yer aldık. 2022 yılı Nisan ayında dikerek 2023 yılı Mayıs ayında ilk ürünü aldık. Fidanlar büyüyüp yaş aldıkça fidan başına verdiği meyve miktarı daha da artacak" ifadelerini kullandı.

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