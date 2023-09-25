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Amazon'dan yapay zekaya dev yatırım!

25.09.2023 - 10:32 | Son Güncelleme :
Amazon'dan yapay zekaya dev yatırım! | Genel Haberler

Amazon.com Inc., Anthropic'e 4 milyar dolara kadar yatırım yaparak, üretken yapay zeka alanında önemli bir oyuncu olma çabasında önemli bir ortak edinecek ve yeni girişime güven oyu sunacak.

 Amazon.com Inc., Anthropic'e 4 milyar dolara kadar yatırım yaparak, üretken yapay zeka alanında önemli bir oyuncu olma çabasında önemli bir ortak edinecek ve yeni girişime güven oyu sunacak.

 Anlaşmanın bir parçası olarak Anthropic, yazılımlarının çoğunu Amazon Web Services veri merkezlerine taşıyacak ve sohbet robotlarına ve diğer uygulamalara güç sağlamak için kullandığı modelleri eğitmek için bulut bilişim şirketinin kendi geliştirdiği çipleri kullanacak.

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 Anthropic, Amazon'un bilgi işlem gücüne erişmenin yanı sıra, devasa yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için gereken büyük maliyetleri ödemesine yardımcı olacak bir finansal destek de elde edecek. Şirketler yaptıkları açıklamada Amazon'un Anthropic'te azınlık pozisyonuna sahip olacağını bildirdi.

 E-ticaret ve bulut bilişim devi, kargo havayolları, bir bakkal distribütörü ve bir elektrikli kamyon üreticisi de dahil olmak üzere öncelikli olarak gördüğü alanlarda uzun süredir ortaklarıyla ortaklık kuruyor. Ancak Anthropic'e yapılan yatırım 4 milyar dolara yakın bir yere ulaşırsa, bu, doğrudan AWS ile ilgili bilinen en büyük kurumsal anlaşmayı temsil edecek.

 Birim, teknolojiye veya başkalarından satın alınan işletmelere güvenmek yerine kendi ürünlerini üretme eğilimindeydi; milyar dolarlık değerlemelerin olduğu bir piyasada nispeten mütevazı satın almalar gerçekleştirdi. Amazon, AWS dışında çalışanlar da dahil olmak üzere mühendislerinin Anthropic modellerine erişebileceğini bildirdi.


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