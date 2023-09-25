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Aviva, önemli bir satın almaya imza attı

25.09.2023 - 10:45 | Son Güncelleme :
Aviva, önemli bir satın almaya imza attı | Genel Haberler

Aviva Plc, yerel pazardaki varlığını genişletecek bir anlaşma kapsamında American International Group Inc.'in İngiltere'deki koruma işletmesini 460 milyon euro (563 milyon dolar) karşılığında satın alıyor.

 Aviva Plc, yerel pazardaki varlığını genişletecek bir anlaşma kapsamında American International Group Inc.'in İngiltere'deki koruma işletmesini 460 milyon euro (563 milyon dolar) karşılığında satın alıyor.

 Yapılan açıklamaya göre Londra merkezli şirket, AIG Life Ltd.'yi AIG'nin iştirakı Corebridge Financial Inc.'den satın almak için iç kaynaklarını kullanacak. İşlemin 2024 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

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 Aviva CEO'su Amanda Blanc, yaptığı açıklamada, satın almanın grubu sermayeye dayalı büyümeye doğru yeniden konumlandırma konusundaki gelişimini sürdürdüğünü bildirdi.

 Aviva, stratejik bir revizyonun parçası olarak ülke dışı varlığını küçültüyor ve İtalya ve Singapur gibi pazarlardaki varlıklarını satıyor. Açıklamaya göre, AIG biriminin satın alınması, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve yüksek net değerli teklifler gibi daha fazla müşteriye ulaşmasına yardımcı olacak.


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