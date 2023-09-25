JPMorgan'a göre yatırımcıların odaklandığı tek ülke var | Genel Haberler

JPMorgan Chase & Co.'nun küresel birleşme ve satın alma başkanı Anu Aiyengar'a göre, yatırımcıların yatırım yapabilecek yaklaşık 2 trilyon dolarlık fonu var ve bunun yaklaşık 100 milyar ila 150 milyar dolarlık kısmı Hindistan'a odaklanıyor.

JPMorgan Chase & Co.'nun küresel birleşme ve satın alma başkanı Anu Aiyengar'a göre, yatırımcıların yatırım yapabilecek yaklaşık 2 trilyon dolarlık fonu var ve bunun yaklaşık 100 milyar ila 150 milyar dolarlık kısmı Hindistan'a odaklanıyor.

Aiyengar, "Hindistan pazarına girişlerin yanı sıra finansal sponsorların başarılı bir şekilde başarabildiği çıkışların birleşimine baktığımızda, bu, Hindistan'da daha fazla paranın konuşlandırılmasına işaret ediyor" dedi.

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New York merkezli bankacı, Hindistan'ı bu kadar çekici kılan özellikler arasında Hindistan'ın hızla artan GSYİH'sına dikkat çekti.

Aiyengar, "Büyüme özellikleri ve istikrarın yanı sıra çok sayıda şirket tarafından sağlanan teknoloji, sağlık hizmetleri ve altyapı çözümlerine sahip böyle bir pazar bulmak zor" diye ekledi.

Housing Development Finance Corp.'un JPMorgan'ın diğer 17 danışmanla birlikte çalıştığı HDFC Bank Ltd. ile tüm hisselerinin birleşmesi, ülkedeki hacmin geçen yıl rekor seviyeye ulaşmasına yardımcı oldu.

Bu, küresel anlaşma yapma süreçlerindeki çöküşün sektörü etkisi altına aldığı 2023 yılıyla tam bir tezat oluşturuyor.

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