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Kritik ABD verisi sonrası altında sert hareket

10.04.2024 - 09:58 | Son Güncelleme :
Kritik ABD verisi sonrası altında sert hareket | Genel Haberler

Altının ons fiyatı 2360 dolar seviyesine çıkarken ABD enflasyon verisi sonrası 2327 dolara kadar geriledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Altın fiyatları, başta Çin olmak üzere dünyanın önde gelen merkez bankalarının altın alımına yönelmesi, Ukrayna ve Orta Doğu'da devam eden gerginliklerin dozunun artması ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentisi ile dün rekor kırdı. 

Altın fiyatları bayramın ilk gününde de zirveye yakın seyrini sürdürürken açıklanan kritik ABD enflasyon verisi sonrası geriledi. ABD Mart ayı enflasyonu yüzde 3,5 olarak açıklandı. Enflasyonun yüksek gelmesi, ABD Merkez Bankası Fed'in olası erken faiz indirimi umutlarını azalttı. 

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 

Spot altın bayramın ilk günü erken saatlerde ons başına 2360 dolar seviyesine çıktı. Açıklanan ABD enflasyonu sonrası altının ons fiyatı 2327 dolara kadar çekilirken saat 15:57 itibarıyla 2343 dolar seviyesinde seyrediyor. Bankalar arası piyasada altının gramı 2414 TL'e gerilerken anlık olarak 2425 TL'den alıcı buluyor. Serbest piyasada gram altın 2564 TL'den satılıyor. Kapalıçarşı altın piyasasında çeyrek altın ise 4557 TL'den alıcı buluyor. 

YIL SONU ALTIN ÖNGÖRÜSÜ

Öte yandan Bank of America ise altının ons fiyatının 12 ay içinde 3000 doları bulabileceği öngrüsünde bulundu. 


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