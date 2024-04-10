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Küresel piyasalarda bugün... Fitch'in kararı borsaları nasıl etkiledi?

10.04.2024 - 10:24 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalarda bugün... Fitch'in kararı borsaları nasıl etkiledi? | Piyasa Haberleri

Çarşamba günü Asya'da hisse senetleri, Fitch'in Çin kararının ardından karışık bir seyir izledi. Petrol fiyatları ise yükselişte

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Fitch Ratings'in Çin'in kredi notu görünümünü düşürmesinin ardından Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,7 artışla 17.115,94 puana yükselirken, Şangay Bileşik endeksi yüzde 0,8 kayıpla 3.026,11 puana geriledi.

Tokyo'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 39.581,81 puana, Sidney'de S&P/ASX 200 endeksi ise %0,3 artışla 7.848,50 puana yükseldi.

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Güney Kore'de piyasalar seçim nedeniyle kapalıydı .

ABD PİYASALARI 

Salı günü S&P 500 endeksi, yüzde 0,1 artışla 5.209,91 puana yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 0,1'den az kayıpla 38.883,67 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,3 artışla 16.306,64 puana yükseldi.

Çarşamba günü ilerleyen saatlerde ABD, tüketici düzeyinde enflasyona ilişkin merakla beklenen güncellemeyi yayınlayacak. Bu hafta enflasyonla ilgili başka raporlar da gelecek ve büyük ABD şirketleri yılın ilk üç ayında ne kadar kar elde ettiklerini açıklayacak. 

PETROL FİYATLARI

ABD gösterge ham petrolü, Çarşamba günü erken saatlerde 21 sent artışla varil başına 85,44 dolara yükseldi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü, Çarşamba günü 22 sent artışla varil başına 89,64 dolara yükseldi.


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