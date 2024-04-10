Fitch Çin'in not görünümünü düşürdü | Ekonomi Haberleri

Fitch, kredi notu görünümünü aşağı yönlü revize etti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'in kredi notunu "A+" olarak teyit ederken, görünümünü "durağan"dan "negatif"e çekti.

Fitch'ten yapılan açıklamada Çin'in "A+" notunun, hala güçlü GSYH büyüme beklentileri, küresel mal ticaretindeki bütünleyici rolü, güçlü dış finansmanı ve yuanın rezerv para birimi durumu ile desteklendiği belirtildi.

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Fitch, kredi notunun görünümü ise mülkiyete dayalı büyümeden daha sürdürülebilir bir büyüme modeline geçiş sürecinde daha belirsiz ekonomik beklentilerle mücadele etmesi nedeniyle, kamu maliyesi görünümüne yönelik riskler gerekçe gösterilerek "durağan"dan "negatif"e çekildi.

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