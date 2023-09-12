Almanya'daki enerji krizi birçok sektörü zora sokuyor | Genel Haberler

Almanya'da ekonomik kriz her sektörde kendini gösteriyor

Almanya'da ekonomik kriz her sektörde kendini gösteriyor. Kimyasallardan metallere ve makinelere kadar pek çok imalatçı, Almanya'daki enerji krizinin etkisiyle geçen yıl üretimi kısıtladı.

Rusya'nın geçen yıl teslimatlardaki sıkışıklığının tetiklediği rekor yüksek fiyatlar artık ortadan kalktı, ancak kötüleşen ekonomik koşullar talebi de aynı derecede olumsuz etkiliyor. S&P Global Commodity Insights'ın verilerine göre, Avrupa'nın endüstriyel ortamında gaz kullanımının 2021 seviyelerinin yaklaşık yüzde 20 altında kalması bekleniyor.

Energy Aspects doğal gaz analisti Erisa Pasko, "Artık sadece fiyatlar değil, ekonomik koşullar da önemli. Hala çok fazla zayıflık ve çok fazla belirsizlik görüyoruz." yorumu yaptı.

Kriz, Münih'in bir saat doğusunda bulunan Gendorf kimya parkında açıkça görülüyor.

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