Polonya, Ukrayna'dan tahıl almayacak | Genel Haberler

Polonya, Avrupa Birliği kısıtlamalarının Cuma günü sona ermesinin ardından Ukrayna'dan tahıl ithalatı yasağını uzatacak. Bu durumun savaştan zarar gören doğu komşusu ve Brüksel ile gerilimi artıracağı belirtildi.

Polonya, Avrupa Birliği kısıtlamalarının Cuma günü sona ermesinin ardından Ukrayna'dan tahıl ithalatı yasağını uzatacak. Bu durumun savaştan zarar gören doğu komşusu ve Brüksel ile gerilimi artıracağı belirtildi.

Tarım Bakanı Robert Telus'a göre Varşova'daki hükümet kararı bugün onaylayacak. Bu arada Macaristan, ithalat kısıtlamalarının 15 Eylül'den sonra en azından yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini yineledi.

Telus, "AB'nin tereddüt ettiğine ve mevcut kısıtlamaların uzatılmasına izin vereceğine inanıyoruz. Eğer öyle değilse, o zaman sert davranacağız çünkü bu Polonyalı çiftçilerin çıkarınadır.” yorumu yaptı.

Bu haftanın başlarında Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kachka, Polonya'nın Ukrayna tahılına tek taraflı yasak getirmesi halinde Kiev'in Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulunacağı konusunda uyardı. Varşova'daki hükümet, Ukrayna tahılının kendi topraklarından Baltık Denizi'ndeki limanlara geçişine veya AB'nin başka yerlerinde satılmasına izin vermeye devam edecek.

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