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Google'a şok suçlama

12.09.2023 - 17:28 | Son Güncelleme :
Google'a şok suçlama | Genel Haberler

ABD Adalet Bakanlığı yüksek riskli bir antitröst davasının başlangıcında yaptığı açıklamada, Google'ın, web tarayıcıları ve mobil cihazlarda varsayılan arama motoru konumunu korumak için yılda 10 milyar dolardan fazla para ödediğini ve bu durumun rekabeti engellediğini bildirdi.

 ABD Adalet Bakanlığı yüksek riskli bir antitröst davasının başlangıcında yaptığı açıklamada, Google'ın, web tarayıcıları ve mobil cihazlarda varsayılan arama motoru konumunu korumak için yılda 10 milyar dolardan fazla para ödediğini ve bu durumun rekabeti engellediğini bildirdi. 

 Hükümet avukatı Kenneth Dintzer konuşmasında, "Bu dava internetin geleceği ve Google'ın arama motorunun anlamlı bir rekabetle karşılaşıp karşılaşmayacağıyla ilgili. Kanıtlar, rakipleri engellemek için varsayılan ayrıcalık talep ettiklerini gösterecek." dedi.

 Dintzer, Google'ın en az 2010 yılında tekel haline geldiğini ve bugün çevrimiçi arama pazarının yüzde 89'undan fazlasını kontrol ettiğini belirterek "Şirket, temerrütler için milyarlarca dolar ödüyor çünkü bunlar benzersiz derecede güçlü. Son 12 yıldır Google, genel aramadaki tekelini kötüye kullandı.” açıklamasını yaptı. 

 Tekelleşme davası, yirmi yılı aşkın süredir federal hükümeti bir ABD teknoloji şirketiyle karşı karşıya getiren ilk dava. Adalet Bakanlığı ve eyaletlerden ve ABD bölgelerinden 52 başsavcı, Google'ın cep telefonları ve web tarayıcılarında önceden seçilmiş seçenek veya varsayılan olarak ayarlanması karşılığında teknoloji rakiplerine, akıllı telefon üreticilerine ve kablosuz sağlayıcılara milyarlarca dolar ödeyerek tekelini yasa dışı bir şekilde sürdürdüğünü iddia ediyor.

 Bu süreçte ilk önce, Google'ın çevrimiçi arama pazarını yasadışı bir şekilde tekeline alıp almadığı değerlendirilecek. Duruşmayı yöneten ABD Bölge Hakimi Amit Mehta'nın gelecek yıl Google'ın yasayı çiğneyip çiğnemediğine ilişkin bir karar vermesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı kazanırsa, davanın ikinci aşamasında Alphabet'in arama işini Android ve Google Haritalar gibi diğer ürünlerden ayırmak için çareler arayabilir.

 Şirket, mobil işletim sistemindeki hakimiyetin kötüye kullanılması nedeniyle şirketin 8 milyar eurodan (8,6 milyar dolar) fazla para cezasına çarptırıldığı üç AB davası da dahil olmak üzere yurt dışında da aynı davranışla ilgili bir dizi soruşturmayla karşı karşıya kaldı. 


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