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Alman lastik devi 7150 kişiyi işten çıkaracak

14.02.2024 - 17:11 | Son Güncelleme :
Alman lastik devi 7150 kişiyi işten çıkaracak | Genel Haberler

Alman lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental, otomotiv biriminde tasarruf sağlamak amacıyla 7 bin 150 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Merkezi Hannover kentinde bulunan Continental, elektrikli araçlara geçişteki zorluklar nedeniyle ve maliyet tasarrufu programının bir parçası olarak 2025 yılına kadar dünya çapında yaklaşık 7 bin 150 çalışanı işten çıkaracağını söyledi.

Lastik üreten ve otomobil parçaları tedarik eden grup, yaptığı açıklamada araştırma ve geliştirme departmanındaki bin 750 kişiyi ve diğer departmanlardaki5 bin 400 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. 


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