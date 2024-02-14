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Petrol fiyatları yükselişte

14.02.2024 - 17:40 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları yükselişte | Emtia Haberleri

Gazze'de acımasız katliamlarını sürdüren İsrail'in yeni saldırıları ve Ortadoğu'da artan gerginlik petrol fiyatlarını yükseltti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Ham petrol fiyatları, Gazze şeridinde acımasızca insanlık dışı katliamlarını sürdüren İsrail’in, kuzey komşusu Lübnan’a da saldırı dalgası başlatmasıyla yükseldi.

CNBC'ye göre Batı Teksas petrolü 53 sent artışla varil başına 78,40 dolara ulaştı. Brent petrol ise 54 sent artışla varil başına 83,31 dolardan işlem görüyor.


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