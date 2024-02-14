Petrol fiyatları yükselişte | Emtia Haberleri

CNBC'ye göre Batı Teksas petrolü 53 sent artışla varil başına 78,40 dolara ulaştı. Brent petrol ise 54 sent artışla varil başına 83,31 dolardan işlem görüyor.

Ham petrol fiyatları, Gazze şeridinde acımasızca insanlık dışı katliamlarını sürdüren İsrail’in, kuzey komşusu Lübnan’a da saldırı dalgası başlatmasıyla yükseldi.

Gazze'de acımasız katliamlarını sürdüren İsrail'in yeni saldırıları ve Ortadoğu'da artan gerginlik petrol fiyatlarını yükseltti.

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