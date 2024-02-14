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Pegasus'tan yeni KKTC ve yurt dışı paketleri duyurusu

14.02.2024 - 16:09 | Son Güncelleme :
Pegasus'tan yeni KKTC ve yurt dışı paketleri duyurusu | Genel Haberler

Pegasus Hava Yolları, uçağa yerleşim esnasındaki yoğunluğu engellemek ve her ihtiyaca yönelik paket yapıları oluşturmak amacıyla, 14 Şubat itibarıyla yurt dışı ve KKTC uçuş paketlerini yenilediğini duyurdu.

Pegasus Hava Yolları, 14 Şubat itibarıyla satın alınan biletlerde, yurt dışı ve KKTC uçuş paketlerini yeniliyor. Pegasus’un yeni paket yapısında, kişisel eşya hakkı olan 1 uçuş paketi ve ek kabin bagaj hakkı da olan 3 farklı uçuş paketi olmak üzere alternatif uçuş paketleri yer alacak. Böylece uçağa biniş ve iniş süreçlerini ve misafir deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen Pegasus’un yeni paket yapısı, aynı zamanda kabin bagajı ihtiyaçları farklılaşan misafirlere daha fazla opsiyon sunacak. Bu yeni uygulamada tüm misafirlerin; uçak içerisine bir adet, boyutları 40cm×30cm×15cm ve ağırlığı 3kg’ı geçmeyen, koltuk altına sığabilecek çanta getirebilecek. Ek kabin bagajı almak isteyen misafirler, bu ürünü tekil olarak ya da paketlerden birini seçerek satın alabilecek.

Tüm misafirlerin bir adet koltuk altına sığacak çanta getirme hakkı bulunurken; yurt dışı ve KKTC uçuşları için geçerli olan yeni uçuş paketleri kapsamında, dört farklı paket misafirlerin tercihine sunulacak. "Light Paket" alan misafirler, ihtiyaçları doğrultusunda ek kabin bagajı satın alabilecek. Kabin bagaj hakkı bulunan "Süper Eko Paket", "Avantaj Paket" ve "Comfort Flex" isimli diğer 3 uçuş paketinden birini tercih eden misafirlerin ise 1 adet kişisel eşyaya ek olarak 1 adet kabin bagajı ve 20 kg uçak altı bagaj hakkı olacak. 14 Şubat 2024 tarihinden önce satın alınan biletlerde eski uygulama ve kurallar geçerli olacak. Pegasus’un yeni uçuş paketleriyle ilgili detaylı bilgiye flypgs.com adresinden ya da Pegasus Mobil uygulamasından ulaşılabilecek.


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