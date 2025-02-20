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AJet'ten ucuz uçak bileti

Güncelleme Tarihi:

#Ajet#Uçak#İndirim
AJetten ucuz uçak bileti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 06:08

AJet bahar aylarını kapsayan ilk kampanyasını gerçekleştirdi. Yurt içi biletler indirimle satışa sunuldu.

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Misafirlerine erişilebilir fiyatlarla seyahat alternatifleri sunan AJet, baharın ilk kampanyasını başlattı. Tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olan kampanya ile, indirimli biletler 799 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet’in yeni kampanyasıyla, ilkbaharda yapacağınız seyahatleri planlamanın tam zamanı. AJet’in, 20 Şubat 2025 tarihinde satışa sunduğu indirimli biletler, 8 Nisan – 28 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. 

İNDİRİMLİ 128 BİN BİLET SATIŞTA

Tüm yurt içi (KKTC hariç) uçuşları kapsayan kampanya ile 128 bin koltuk satışı yapılacak. Vergi ve harçlar dahil 799 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan ‘basic’ biletler, sadece AJet.com ve AJet mobil uygulamasından alınabilecek.

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#Ajet#Uçak#İndirim

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